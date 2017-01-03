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Марин Ле Пен назвала Крым неотъемлемой частью России

Rus.Postimees.ee
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Лидер французского "Национального фронта" и кандидат в президенты страны Марин Ле Пен заявила, что аннексия Россией украинского полуострова Крым в 2014 году не была незаконной.

Марин Ле Пен заявила, что у нее своя позиция по Крыму, которая не совпадает ни с точкой зрения США, ни с мнением Евросоюза, передает Би-би-си.

"Я абсолютно не верю в незаконную аннексию: был референдум, жители Крыма хотели присоединиться к России, - сказала она во вторник в интервью французской телекомпании BFMTV и Radio Monte Carlo. - Я не вижу оснований ставить под сомнение этот референдум".

На вопрос, является ли Крым, по ее мнению, неотъемлемой частью России, Ле Пен ответила утвердительно.

16 марта по итогам референдума в Крыму жители полуострова под наблюдением российских военных проголосовали за присоединение к России.

После того как Москва объявила Крым частью Российской Федерации, Евросоюз и США ввели в отношении России экономические санкции.

Практически ни одна входящая в ООН страна не признала итоги референдума, нарушившего украинскую конституцию.

Международное сообщество расценивает аннексию Крыма как нарушение основополагающих принципов международного права.

"Нет причин бояться"

Лидер "Национального фронта" придерживается другого мнения. В интервью Би-би-си в ноябре 2016 года она назвала стиль правления российского президента Владимира Путина разумным протекционизмом, добавив, что тот "защищает интересы своей страны, ее идентичность".

На вопрос об угрозе со стороны России, в особенности после аннексии Крыма в 2014 году и начала российской военной операции в Сирии, Ле Пен ответила, что "нет никаких причин бояться".

Марин Ле Пен также заявила, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США повысила ее шансы стать президентом Франции. По ее словам, Трамп сделал возможным то, что ранее считалось невозможным.

Партия Ле Пен, выступающая против иммиграции и настроенная скептически по отношению к ЕС, получила 27% голосов на прошедших в декабре прошлого года во Франции выборах в местные органы власти.

То, что Ле Пен может победить на президентских выборах, признавал и премьер-министр Франции Мануэль Вальс.

"Это означает, что баланс политики изменится полностью", - предупредил он, отметив: "Франция в опасности".

Первый тур президентских выборов во Франции намечен на 23 апреля 2017 года.

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