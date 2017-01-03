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Департамент предупреждает: в Эстонии активизировались интернет-мошенники

BNS
BNS
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Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации (CERT) Государственного департамента инфосистем Эстонии предупреждает об опасности ответов на фишинговые письма.

Фишинг (англ. phishing, от fishing — рыбная ловля, выуживание) — вид интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей — логинам и паролям.

Мошенники достигают своей цели, массово рассылая электронные письма от имени популярных брендов, а также личных сообщений внутри различных сервисов, например, от имени банков или внутри социальных сетей.

В письме часто содержится прямая ссылка на сайт, внешне неотличимый от настоящего, либо на сайт с редиректом.

После того, как пользователь попадает на поддельную страницу, мошенники пытаются различными психологическими приемами побудить пользователя ввести на поддельной странице свои логин и пароль, которые он использует для доступа к определенному сайту, что позволяет мошенникам получить доступ к аккаунтам и банковским счетам.

Специалисты CERT подчеркивают, что оказавшись на поддельной странице, пользователь не должен вводить запрашиваемые у него данные. Если это все же произошло, пользователю следует незамедлительно поменять свои пароли.

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