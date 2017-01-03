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Из живота вьетнамца извлекли забытые 18 лет назад ножницы

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Врачи во Вьетнаме извлекли из живота 54-летнего пациента медицинские ножницы, забытые там во время операции 18 лет назад, передает Би-би-си.

Ножницы были обнаружены случайно во время ультразвукового обследования Ма Ван Нхата, пострадавшего в дорожной аварии.

Как сообщается, по всей видимости, врачи, проводя операцию в 1998 году, также после автокатастрофы, случайно оставили 15-сантиметровый инструмент в животе пациента.

За эти годы ножницы покрылись ржавчиной и прилипли к внутренним органам, однако Ма Ван Нхат, по его словам, не испытывал все эти годы никаких неудобств. Лишь недавно его начали беспокоить боли в животе, не проходившие после приема обезболивающих.

Операция по извлечению ножниц из его живота длилась около трех часов.

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