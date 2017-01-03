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Руководитель Региональной больницы: я переход на платную медицину не поддерживаю

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Как руководители больницы относятся к возможному переходу на платное здравоохранение? На вопрос портала Rus.Postimees.ee ответил председатель правления Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) Агрис Пеэду.

Региональная больница - член Союза больниц, поэтому мнение Союза больниц - это и мнение Региональной больницы. О том, что финансирование здравоохранения необходимо менять, различные аналитики говорят уже много лет. То, что этой темой занимаются на правительственном уровне, неизбежно.

Дискуссия о финансировании здравоохранения становится со временем всё содержательнее и конструктивнее. И все-таки нужно признать, что на сегодняшний день четких программ нет. Я в этой части оптимист и надеюсь на то, что перемены грядут. Их необязательно можно будет в скором времени «пощупать рукой», однако к началу года следовало бы определить основные альтернативные решения и начать активную работу, обсуждая эти предложения с различными частями общества. Надеюсь, что к обсуждению будут привлечены и больницы.

Следует активнее развивать больничную сеть и упорядочивать систему услуг, которые мы предлагает. Услуги у нас дублируются, потому следует решить, какая конкретная больница что делает, какова ее сфера компетенции.

Вдобавок к больничной сети следует делать более эффективным сотрудничество между больницами. В Эстонии маленькое население, потому не имеет смысла ни инвестировать в образование врачей и медсестер в сферах, где у нас уже есть специалисты, ни дублировать крупные инвестиции. Медицинскую технику и врачей с высокой квалификацией следует использовать активнее. Чем больше пациентов и случаев заболеваний, тем лучше лечение, которое мы можем предложить.

Региональная больница многое делает, чтобы улучшить предложение услуг в электронной сфере. В том, что касается интернет-консультаций и использования банков рентгеновских снимков, мы - в первых рядах. Мы безусловно поддерживаем начинания Министерства социальных дел в области развития сетевых решений.

Неизбежно придется пересмотреть финансирование Больничной кассы, потому что за эти годы ситуация существенно изменилась, как изменился и возрастной состав населения Эстонии.

Увеличение доли самофинансирования пациента (по сути - переход на платное здравоохранение) я как руководитель Региональный больницы не поддерживаю. Этот шаг плохо повлияет на более бедные слои общества и не исправит ситуацию с доступностью здравоохранения. Думаю, здесь мы с Министерством социальных дел единодушны.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАбольницаздравоохранение
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