Осиновский: я категорически против перехода на платное здравоохранение

"Эстонское общество зиждется на принципе солидарности. Ценности солидарного общества - это конституционные ценности. Их логика заключается в том, что дела, которые разумнее и дешевле делать вместе, нужно делать вместе. Солидарная система лечебного страхования – краеугольный камень в организации здравоохранения на сегодняшний день, она гарантирует необходимую врачебную помощь независимо от дохода человека. Правительство ни на минуту не задумывалось об отказе от солидарной системы страхования.

Кроме того, я не поддерживаю рост самоучастия людей в оплате услуг здравоохранения. В 2015 году самоучастие составляло 22,7 процента от общей суммы расходов на здравоохранение. В то время как средний показатель по Евросоюзу – 15 процентов. И Всемирная организация здравоохранения рекомендует понизить этот показатель до 15 процентов. Это критическая черта, за которой самоучастие начинает существенно влиять на доступность медицинских услуг, растет неравенство в обществе, потому что больше страдает бедная часть населения. С увеличением самоучастия возрастает риск того, что люди откажутся от необходимых медицинских услуг. Это, с одной стороны, приведет к ухудшению их здоровья, а с другой стороны – к большим расходам для общества, поскольку неизбежная впоследствии врачебная помощь окажется в разы дороже.

Обращаю внимание на то, что мы в условиях ограниченных ресурсов смогли сохранить принцип солидарности и уже приняли необходимые решения для уменьшения самоучастия в виде компенсации за лечение зубов в этом году. С 2018 года мы планируем также уменьшить расходы пожилых на лекарства.

При этом нам придется продолжить работу по сохранению жизнеспособной систем здравоохранения. В условиях стареющего населения и уменьшения рабочей силы растут расходы и уменьшаются доходы, не говоря уже о возрастающем спросе на медицинские услуги или быстром росте цен на медицинские услуги. Жизнеспособность эстонской организации здравоохранения – один из моих приоритетов. К этой весне, ко времени обсуждения стратегии госбюджета, станут известны возможные решения. Несомненно, тогда будут обсуждаться и прежние предложения Министерства социальных дел – например, выведение компенсаций по болезни из бюджета лечебного страхования, покрытие демографически обусловленной недостачи из госбюджета и расширение страховой защиты".