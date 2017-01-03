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Украина начнет производить американские автоматы

Rus.Postimees.ee
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Концерн «Укроборонпром» объявил о заключении соглашения с американской компанией Aeroscraft, в рамках которого планируется наладить на Украине выпуск стрелкового оружия, соответствующего стандартам НАТО.

«Пилотным проектом будет изготовление на Украине автоматических винтовок M16 модели WAC47. Изготовление оружия по стандарту НАТО является важной частью развития и реформирования украинского оборонно-промышленного комплекса», — цитирует РБК главу входящей в концерн «Укроборонпром» компании «Укроборонсервис» Сергея Микитюка.

В свою очередь замглавы «Укроборонпрома» Владимир Коробов также назвал переход на стандарты НАТО частью стратегии развития украинского ОПК. «Сегодня мы начинаем производство натовского оружия для украинской армии», — сказал он.

Винтовка M16 — одна из наиболее массовых моделей стрелкового оружия в мире, начиная с 1962 года в мире было выпущено более 8 млн экземпляров различных ее вариантов.

В списке продукции компании Aeroscraft, размещенном на сайте компании, стрелковое оружие не упоминается, компания специализируется на разработке и постройке различных видов летательных аппаратов легче воздуха. 

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