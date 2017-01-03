Украина начнет производить американские автоматы

«Пилотным проектом будет изготовление на Украине автоматических винтовок M16 модели WAC47. Изготовление оружия по стандарту НАТО является важной частью развития и реформирования украинского оборонно-промышленного комплекса», — цитирует РБК главу входящей в концерн «Укроборонпром» компании «Укроборонсервис» Сергея Микитюка.

В свою очередь замглавы «Укроборонпрома» Владимир Коробов также назвал переход на стандарты НАТО частью стратегии развития украинского ОПК. «Сегодня мы начинаем производство натовского оружия для украинской армии», — сказал он.

Винтовка M16 — одна из наиболее массовых моделей стрелкового оружия в мире, начиная с 1962 года в мире было выпущено более 8 млн экземпляров различных ее вариантов.

В списке продукции компании Aeroscraft, размещенном на сайте компании, стрелковое оружие не упоминается, компания специализируется на разработке и постройке различных видов летательных аппаратов легче воздуха.