Продажа TV3 обеспокоила Литву: как бы телеканал не попал под влияние российской пропаганды

"В сфере СМИ беспокойство вызывает продажа TV 3. Мы обсуждали, кто мог бы стать владельцем телеканала в будущем", - сообщил журналистам после встречи глава парламента.

По его словам, владельцы могут влиять на содержание телеканала.

"Может быть, это преждевременная озабоченность. Как только в СМИ появляется информация о том, что есть решение продать, конечно, появляется и мысль о том, кто купит", - пояснил глава парламента.

Директор ДГБ Яунишкис также сказал, что будущая покупка TV 3 вызывает озабоченность.

"Основной аспект, это то, чтобы эти инвесторы не были под определенным влиянием Востока", - сказал директор.

Яунишкис отметил, что ДГБ и министерство обороны, а также прочие ведомства все более активно занимаются разоблачением дезинформации, распространяемой Россией. По его словам, требуется объединение усилий, общий подход.

В конце ноября поступили сообщения о том, что шведский концерн может продать бизнес в Балтийских странах, включая группу телеканалов TV 3.