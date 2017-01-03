Мартин Репинский: новогоднему обращению президента и надлежит быть отчасти банальным

«Речь президента запомнилась мне в первую очередь тем, что это было первое новогоднее выступление эстонского президента-женщины. А если серьезно, то я бы подчеркнул три момента, которые, как мне показалось, были очень четко подмечены и останутся правильными во все времена. Во-первых, то, что проблемы возникают чаще от бездействия, поэтому никогда не стоит расслабляться, следует всегда развиваться и идти вперед. Во-вторых, очень точно было подмечено, что для успеха и процветания нам необходимо держаться вместе и поддерживать друг друга. В-третьих, очень мудрым было пожелание располагать временем и силами для времяпрепровождения в кругу членов семьи, близких и друзей. Кому-то выступление Керсти Кальюлайд могло показаться излишне банальным, но, по-моему мнению, именно таким и должно быть новогоднее обращение: простым, естественным и наполненным позитивом».



