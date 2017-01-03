Студия Postimees: в Россию только пешком?

В среду, в 11.00, на вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире Максим Волков, директор по развитию компании Mootor grupp, дочернее предприятие которой столкнулось с проблемами на российской границе.
- Произошедшее - это ответные санкции или временная "неувязка"? Что на самом деле случилось на российской границе?
- Может ли данный инцидент быть результатом нечестной конкуренции?
- Продолжается ли продажа билетов? Предоставлены ли пассажирам компенсации за неудобства?
- Запустит ли Lux Express свои поезда в Санкт-Петербург и Тарту?
- Как автобусный транспорт выдерживает конкуренцию с железной дорогой?
- Бесплатный транспорт в уездах - это утопия?
Смотрите прямое включение из студии Postimees в 11.00.
Позже беседа будет доступна в записи.