Студия Postimees: в Россию только пешком?

В среду, в 11.00, на вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире Максим Волков, директор по развитию компании Mootor grupp, дочернее предприятие которой столкнулось с проблемами на российской границе.

Произошедшее - это ответные санкции или временная "неувязка"? Что на самом деле случилось на российской границе?

Может ли данный инцидент быть результатом нечестной конкуренции?

Продолжается ли продажа билетов? Предоставлены ли пассажирам компенсации за неудобства?

Запустит ли Lux Express свои поезда в Санкт-Петербург и Тарту?

Как автобусный транспорт выдерживает конкуренцию с железной дорогой?

Бесплатный транспорт в уездах - это утопия?

Смотрите прямое включение из студии Postimees в 11.00.

Позже беседа будет доступна в записи.