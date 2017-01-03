ЦРУ обещает рассказать все о российских хакерах в новом докладе

В интервью, вышедшем на телеканале Пи-би-эс под заголовком "Те, кто сомневается во вмешательстве России, должны дождаться доклада" Бреннан рассказал, что доклад ЦРУ будет посвящен именно России и ее активности в киберпространстве во время последних выборов президента США, на которых победил Дональд Трамп, сообщает Би-би-си.

Доклад будет представлять собой "всеобъемлющее и подробное рассмотрение того, что происходило во время президентской гонки, и какое влияние на нее оказывала Россия".

"В нем будет рассмотрено, что делала Россия, как она это делала и откуда мы это знаем", - подчеркнул он.

Избранный президент США Дональд Трамп в ночь на среду также прокомментировал готовящийся доклад. В своем официальном "Твиттере" Трамп прокомментировал перенос его презентации Бараку Обаме.

"Доклад разведки о так называемых хакерских атаках России откладывается до пятницы. Наверное, нужно больше времени, чтобы завести дело. Очень странно!" - написал Трамп.