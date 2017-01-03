В Таллинне под машину попал ребенок, переходивший дорогу на красный свет

Авария произошла в 18:05. Ребенок переходил дорогу на красный свет и был сбит автомобилем Alfa Romeo 159 Sportwagon, которым управлял 32-летний мужчина, сообщает портал Rus.err.ee.
Пешехода доставили в Таллиннскую детскую больницу.
Во вторник, 3 января, на перекрестке улиц Кескузе и Эхитаяте в Таллинне автомобиль сбил 12-летнего мальчика.
Авария произошла в 18:05. Ребенок переходил дорогу на красный свет и был сбит автомобилем Alfa Romeo 159 Sportwagon, которым управлял 32-летний мужчина, сообщает портал Rus.err.ee.
Пешехода доставили в Таллиннскую детскую больницу.
Минобороны Эстонии эту тему не комментирует
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