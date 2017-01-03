"Ожидается, в январе "Адмирал Кузнецов" и "Петр Великий" завершат дальний поход и пойдут к родным берегам", - сказал собеседник агентства, слова которого цитирует портал Newsru.com.

В декабре сообщалось, что крейсер вернется в Североморск к 9 февраля, отмечает "Росбалт" .

Сейчас в Средиземном море находится российская корабельная авианосная ударная группа во главе с тяжелым атомным ракетным крейсером "Петр Великий". В составе группы, в частности, крейсер "Адмирал Кузнецов", большие противолодочные корабли "Североморск", "Вице-адмирал Кулаков" и фрегат "Адмирал Григорович".