Хорошая новость для покупателей безрецептурных лекарств

«Доступность аннотаций к лекарственным средствам на русском и английском языках поможет избежать неправильного использования препаратов. Это значит, что русскоязычные жители Эстонии и гости нашей страны смогут лучше разобраться в сложном медицинском тексте и безопаснее принимать лекарства, – сказал министр здоровья и труда Евгений Осиновский. - Перед покупкой безрецептурных лекарств человек не консультируется с врачом, поэтому переводы аннотаций именно к этим препаратам необходимы в первую очередь».

Всего в Эстонии в продаже имеется 388 наименований безрецептурных лекарств, из которых в январе в регистре станут доступными свыше 100 аннотаций на русском и столько же на английском языках. Речь идет о наиболее часто используемых препаратах от насморка, аллергии, изжоги, а также о различных обезболивающих средствах и т.п.

Переводы информационных листков будут доступны, например, на домашней странице Министерства социальных дел, в электронном регистре лекарств, кроме того можно будет попросить аптекаря распечатать необходимый листок.

«Аптекарь должен не только консультировать пациента по вопросу употребления лекарств, но и по просьбе пациента распечатать для него необходимый инфолисток», – добавил министр.