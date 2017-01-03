Серийный убийца Чарльз Мэнсон госпитализирован из тюрьмы, где отбывает пожизненное

Официальный представитель тюремного департамента Калифорнии отказалась комментировать данные о переводе Мэнсона, сославшись на то, что это не делается по соображениям безопасности, сообщает портал Newsru.com.

По данным TMZ, Мэнсон переведен в больницу Бейкерсфилд, расположенную в часе езды на автомобиле от тюрьмы Коркоран, где он отбывает наказание.

Мэнсон и члены его коммуны, которую он сам называл "Семьей", обвинялись в убийстве семи человек в 1969 году. Мэнсон убил в Лос-Анджелесе супругу режиссера Романа Поланского актрису Шэрон Тэйт, которая находилась на девятом месяце беременности, а также четырех ее знакомых. Помимо этого, Мэнсон признан виновным в двух других убийствах.

Мэнсон и три его сообщницы изначально были приговорены к смертной казни, однако избежали ее благодаря временной отмене высшей меры наказания в Калифорнии в 1972 году.