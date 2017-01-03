Дети чудом не попали под машину на переходе: все решили сантиметры (видео)

Исход этого инцидента в буквальном смысле решили сантименты. Случай был заснят на камеру Кенно Соо, сотрудничающего с газетой Sakala, который поделился записью с редакцией.

На видео видно, как второго января около половины шестого вечера на Рижском шоссе Кенно Соо едет в сторону Мяннимяэ. Перед ним движется автомобиль Škoda Octavia, который проезжает нерегулируемый пешеходный переход и останавливается, чтобы совершить поворот налево. Водитель Škoda Octavia включает указатель поворота и пропускает едущий навстречу автомобиль Škoda Fabia.

В этот же момент Кенно Соо останавливается перед пешеходным переходом, чтобы дать возможность перейти дорогу двум детям. Дети (мальчик и девочка) доходят до середины пешеходного перехода. В этот момент им навстречу несется автомобиль Škoda Fabia, водитель которого, заметив детей, начинает тормозить, но не успевает этого сделать до перехода.

Мальчик ускоряет шаг, а девочка, наоборот, его замедляет. С помощью этого маневра дети чудом остаются невредимы. Автомобиль заканчивает торможение уже на зебре в сантиментах от детей.