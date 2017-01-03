Себастьен Леб вышел в лидеры второго дня «Дакара»

Пятерку лидеров замыкают два гонщика на «Тойотах» Hilux — Жиньель де Вильерс и Нани Рома. Лучший результат среди представителей коллектива X-Raid, выступающих на внедорожниках MINI, у Язида Аль-Раджи, который добрался до финиша шестым с отставанием от лидера в пять минут. Его напарники по команде, Микко Хирвонен и Орландо Терранова, заняли восьмую и тринадцатую строчки соответственно, пишет motor.ru.

В категории T2 (Production Division), в которой выступают близкие к серийным автомобили, лучший результат (как и в первый день) показал Кристиан Лавьель на Toyota Land Cruiser 200. В общей классификации по итогам этапа он стал 31-м.

Зачет грузовиков по итогам второго дня (как и общий зачет) возглавляет Мартин ван ден Бринк на «Рено». Вторым с отставанием две минуты и три секунды к финишу приехал Дмитрий Сотников на «КАМАЗе», а третьим стал Петер Верлуи на MAN. Четвертым в этот раз стал белорус Сергей Вязович на «МАЗе». Пятерку лидеров замкнул Жерар де Рой на Iveco.

Другие представители «КАМАЗ-Мастера» — Эдуард Николаев, Антон Шибалов и Айрат Мардеев — заняли 10, 15 и 20 места соответственно.

Среди мотоциклистов первым стал победитель «Дакара-2016» Тоби Прайс. Россияне Александр Иванютин и Анастасия Нифонтова (выступающие на Husqvarna) заняли 60 и 120 место соответственно. Лучшим в зачете квадроциклистов оказался Пабло Копетти на Yamaha, а Сергей Карякин стал 15-м.