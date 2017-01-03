СМИ: айсберг мог быть не единственной причиной гибели «Титаника»

Как сообщает ТАСС со ссылкой на The Independent, новые данные указывают на то, что на корабле за три недели до рейса произошел серьезный пожар. Журналист Шенан Молони, 30 лет посвятивший исследованию трагедии, после изучения фотографий корабля, сделанных на верфи в Белфасте, заметил темные пятна на корпусе «Титаника». Эксперты подтвердили, что эти пятна - свидетельство возгорания внутри хранилища топлива.

В результате пожара обшивка корабля нагрелась до 1000 градусов по Цельсию, что сделало ее крайне уязвимой. Именно поэтому корпус не выдержал столкновения с айсбергом, уверен журналист. Издание также добавило, что руководство лайнера запретило говорить о пожаре пассажирам.

«Титаник», который на момент ввода в эксплуатацию являлся самым большим судном в мире, потерпел крушение в ночь на 15 апреля 1912 года, столкнувшись с айсбергом. В результате катастрофы погибли, по разным данным, от 1495 до 1635 человек, более 700 удалось спастись. Обломки корабля, которые покоятся на глубине более 3,7 тыс. метров в северной части Атлантического океана, впервые были обнаружены в 1985 году. Впоследствии исследователи со всего мира начали проводить многочисленные подводные экспедиции для обследования судна, в результате со дна были подняты тысячи различных артефактов.