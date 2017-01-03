«Мы делали запрос 20 декабря, просили дать нам списки по докладу Макларена, нам ответили, что это внутреннее расследование ИААФ, и списки спортсменов нам не предоставят. По сути, нам тактично отказали. Поэтому фамилии этих 200 легкоатлетов ВФЛА до сих пор не известны», — цитирует главу ВФЛА Дмитрия Шляхтина ТАСС.

Ранее ИААФ опубликовала критерии подачи заявок на выступления россиян под нейтральным флагом, а также сообщила, что добавит еще 12 российских легкоатлетов в международный пул тестирования.

Помимо этого, стало известно, что ИААФ получила от независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена около 200 имен российских легкоатлетов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил.

Вторая часть доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена была опубликована 9 декабря, в ней помимо прочего утверждается, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами в 30 видах спорта на разных турнирах.