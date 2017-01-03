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Allikas: Postimees

Производитель зубной щетки за 179 евро о неудачном тесте: вы просто не умеете ей пользоваться

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee

В конце прошлого года репортер Postimees.ee Мариэл Грегор решила протестировать зубную щетку Foreo Issa, которая стоит в магазине Kaubamaja 179 евро. Грегор после теста раскритиковала дорогое устройство. Производитель зубной щетки Райнер Эйланд отметил, что неудачный опыт обусловлен тем, что репортер просто неправильно пользовалась щеткой. 

Грегор после тестирования щетки отметила, что головка зубной щетки слишком большая и поэтому устройство еле помещается в рот. Кроме этого, силиконовый материал щетки создает впечатление, что во рту оказался кусок резины, сообщает портал Tarbija24.

Во время использования щетки, по словам Грегор, невозможно было понять, как сильно нужно нажимать щетку, чтобы тщательно почистить зубы. В итоге Грегор пришла к выводу, что обычная электрическая зубная щетка за 30 евро ей нравится больше, чем устройство Foreo Issa.

Эйланд на это ответил, что перед использованием устройства необходимо прочитать инструкцию. По его словам, перед тестом этого сделано не было. Он отметил, что для достижения нужного эффекта необходимо очищать внешнюю поверхность зубов круговыми движениями, а внутреннюю поверхность движениями вперед-назад.

Он также отметил, что репортер не была в курсе, что на щетку можно установить головки различного размера и жесткости. «У Foreo Issa гибкая трехмерная головка, которая гнется и позволяет добраться даже до труднодоступных уголков рта», - отметил он. 

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