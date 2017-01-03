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СМИ: убийца российского посла в Турции начал собирать информацию о своей жертве еще в октябре

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Убийца посла РФ в Турции Андрея Карлова 22-летний полицейский Мевлют Мерт Алтынташ еще в октябре собирал информацию о российском дипломате и просматривал видео с его участием, пишет агентство Anadolu.

"В ходе расследования убийства посла России в Анкаре Андрея Карлова выяснилось, что через компьютер адвоката Серкана О. (бывший сосед по комнате убийцы Мевлюта Мерта Алтынташа) еще в октябре 2016 года собиралась информация о действиях российского дипломата", - говорится в сообщении, которое цитирует Интерфакс

По информации агентства, эксперты, изучив данные компьютера адвоката, выяснили, что в октябре пользователь неоднократно задавал в интернет поиск данных о А.Карлове, в том числе просматривал видео с участием российского дипломата. 

Кроме того, следователи пытаются выяснить, с кем именно в это время встречался убийца. 

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