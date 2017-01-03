Квартира за 1 евро - реальность или случайность?

Читатели звонили и спрашивали, как же так, неужели такое возможно? Кто же продаст свое имущество за 1 евро? Напомним, что самой дешевой квартирой была названа квартира, проданная в Валга именно за такую цену. Данные были взяты из официального источника - статистики Земельного департамента. Однако, известно, что не всегда реальная стоимость объекта недвижимости равна указанной в договоре купли-продажи.

Как объяснил директор бюро недвижимости LandLord Владимир Ветринцев, на сайте Земельного департамента сказано, что в статистике сделок с квартирами учитываются только сделки купли-продажи. "Таким образом, надо полагать, что сделками по цене 1 евро были именно сделки купли-продажи, а не дарения. Возможно, что недвижимость, проданная за 1 евро, была обременена какими-то обязательствами или долгами. Известны случаи, когда за 1 евро в европейских странах продавались замки, а в Италии - пустующие дома. Конечно, такие сделки, попадая в общую статистику, могут затруднить определение средней рыночной цены в выбранном сегменте рынка. Но учитывая единичность таких сделок, их влияние на работу оценщиков недвижимости не критично".

Что же получается? Допустим, ваша квартира стоит 5 000 евро, а коммунальщикам вы задолжали 3 459, товариществу еще 520, судебному исполнителю - 700 и за СМС-кредиты - еще 320. Такие ситуации, к сожалению, встречаются довольно часто. Вам грозит принудительная продажа квартиры и раздача долгов.

Так вот, при оформлении договора купли-продажи не пишите, пожалуйста, что ваша квартира стоит 1 евро. Пусть там все будет реально: цена квартиры - 5000 евро, из которых тому и тому заплачено столько-то. Это будет правильно.

А тем, кому любопытно узнать, что же там в Европе с замками и пустыми домами, сообщаем, что об этом можно прочитать ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.