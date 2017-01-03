Прогноз на новый год: рост зарплат продолжится

Лаугус ожидает продолжения стабилизации в отношении экономики. Вероятно, будет позитивный рост экономики.

«Важно, что шаги нового правительства как в отношении налогов, так и в целом экономики несут позитивное влияние. Изменения в налогах, которые улучшат положение менее защищенных людей, безусловно, необходимы и правильны», - говорит он.

А для предприятий необходимо находить дополнительные возможности, как оставаться продуктивными при продолжающемся росте зарплат. В перспективе успешны будут те, кто инвестирует в новые, умные технологии.

Лаугус говорит, что Kaubamaja смело смотрит в будущее и в этом году планируется много проектов, связанных с таллиннским торговым центром.