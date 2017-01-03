В качестве временного решения автобусы Lux Express осуществляют перевоз пассажиров до пограничных пунктов. Пассажирам приходится выходить из автобуса для прохождения границы и таможенного контроля, и затем пересаживаться на другой автобус предоставленный компанией. «Мы понимаем, что такое решение причиняет пассажирам неудобства, но в данной сложной ситуации мы пытаемся найти наилучший выход. Наша задача - во что бы то ни стало совершить все предусмотренные отправления, которые к тому же выпали на праздничный период, и мы не отменили ни одного. На границе нашим пассажирам помогают экипажи автобусов, а также специально посланные туда работники Lux Express», - сказал руководитель по продажам Lux Express Сандер Лыхмус.

По его словам, пересечение границы шло без особых проблем и в связи с временными изменениями не возникло существенных задержек в графиках движения автобусов.

«Мы надеемся улучшить временное решение таким образом, чтобы рейсы проходили от начала до конечного пункта назначения и чтобы пассажирам не приходилось выходить из автобуса на границе и пересаживаться в другой. Для этого мы планируем задействовать как свои собственные ресурсы, так и возможности партнеров», - сказал Лыхмус и принес извинения пассажирам за доставленные неудобства.

Временный отзыв лицензии касается автобусов предприятия ZAO Evrolains. Автобусов Lux Express Estonia, которые также обслуживают маршрут Таллинн - Санкт-Петербург, изменения не касаются, все рейсы проходят в обычном режиме. Пассажиры Lux Express могут уточнить своего перевозчика на купленном билете. ZAO Evrolains обслуживает три отправления в день на маршруте Хельсинки - Санкт-Петербург и пять отправлений в день на маршруте Таллинн - Санкт-Петербург.

Kомпания ZAO Evrolains получила извещение о временном приостановлении действия лицензии на международный перевоз пассажиров в связи с недочетами в деятельности предприятия. Предписание было получено предприятием 26 декабря ушедшего года и на исправление недочетов было отведено три месяца. Так как недостатки не мешали безопасному обслуживанию пассажиров и не влияли на их комфорт, приостановление действия лицензии 2 января явилось для предприятия неожиданностью.