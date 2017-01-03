Экс-чемпион мира по боксу Лопес дисквалифицирован за драку с тренером соперника

29 октября 2016 года пуэрториканский боксер Лопес, выступающий во второй легчайшей весовой категории, победил своего соотечественника Васкеса нокаутом в 11-м раунде. Во время празднования победы на ринг выбежал тренер Васкеса Ривера и начал с Лопесом драку, сообщает gazeta.ru.

После инцидента боксерская комиссия Пуэрто-Рико временно отстранила обоих участников инцидента, наложив штраф в размере $1 тыс. и $500 на Лопеса и Риверу соответственно.

В 2012 году Лопес уже получал годичную дисквалификацию за оскорбление рефери после боя.

Он также являлся чемпионом мира во второй средней весовой категории по версии Всемирной боксерской организации.