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Экс-чемпион мира по боксу Лопес дисквалифицирован за драку с тренером соперника

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Боксерская комиссия Пуэрто-Рико приняла решение дисквалифицировать экс-чемпиона мира Хуана Мануэля Лопеса на шесть месяцев за драку с тренером Альбертом Риверой после боя с Вильфредо Васкесом-младшим, сообщает портал Boxingscene.

29 октября 2016 года пуэрториканский боксер Лопес, выступающий во второй легчайшей весовой категории, победил своего соотечественника Васкеса нокаутом в 11-м раунде. Во время празднования победы на ринг выбежал тренер Васкеса Ривера и начал с Лопесом драку, сообщает gazeta.ru.

После инцидента боксерская комиссия Пуэрто-Рико временно отстранила обоих участников инцидента, наложив штраф в размере $1 тыс. и $500 на Лопеса и Риверу соответственно.

В 2012 году Лопес уже получал годичную дисквалификацию за оскорбление рефери после боя.

Он также являлся чемпионом мира во второй средней весовой категории по версии Всемирной боксерской организации.

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