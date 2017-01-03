Людей с диагнозом ВИЧ в Эстонии может быть на 1500 меньше

И все же, это слишком большая цифра. На самом деле, носителей ВИЧ в Эстонии может быть на полторы тысячи меньше. А это ровно на столько, сколько их было в пиковый период эпидемии в 2001 году по всей Эстонии. Причина кроется в том, что из-за проходившей до 2008 года двойной регистрации, каждый год в списки могли попадать на 20-30 процентов реально диагностированных больше.

Как стало возможным, что мы не справились с такой простой математикой? Один человек – один диагноз. Разве это сложная бухгалтерия? И все же сложная.

В конце 1980-х годов в Эстонии было открыто первое анонимное тестирование на ВИЧ и кабинеты для консультирования носителей вируса, и до начала 2000-х количество зараженным оставалось небольшим. Эпидемия вспыхнула в 2001 году, когда внезапно ВИЧ был выявлен у 1474 человек. Годом ранее таких было 390, а еще раньше – всего 12.

Проблема Эстонии в слабой диагностике ВИЧ

Ошибка идет от того, что до 2009 года в официальную статистику добавлялись и все анонимно выявленные ВИЧ-позитивные. Это означает, что если анонимно протестированный человек, после постановки диагноза отправился к врачу, то его история могла попасть в список дважды – первый раз без установления личности, а второй – с именем и личным кодом.

Не исключено даже то, что в пиковый момент ВИЧ-эпидемии, в начале 2000-х, когда число новых носителей росло в год на 800-1500 человек, одному человеку могли поставить три, и даже четыре диагноза, поскольку один и тот же пациент мог получить позитивный результат в анонимном кабинете несколько раз. Причина исключительно человеческая: постановка диагноза настолько болезненна, что люди ходили делать тесты и пять раз, в надежде получить отрицательный результат и подтверждение врача, что, к счастью, в прошлые разы произошла ошибка.

Как много таких случаев было, задним числом никто сказать не может. По оценке Всемирной организации здоровья (ВОЗ), доля дублирующих диагнозов может быть от девяти до 34 процентов, а, по подсчетам руководителя центра вирусных заболеваний и наркомании Института развития здоровья Кристи Рюйтли, мы можем говорить, максимум о чуть более пятой части.

«В 1987-2008 годы на анонимной основе были выявлены 1483 случая. Из всех, официально выявленных на конец 2008 года случаев ВИЧ (6909), это составляет 21 процент. В некоторые годы эта доля была выше, в некоторые – ниже, но не более 30 процентов», - объяснила она.

2008 год - главная отправная точка, дальше личные данные стали спрашивать у всех людей, анонимно сдавших позитивные пробы. От установления личности можно отказаться, но, по словам Рюйтли, это происходит крайне редко. Так сразу можно выяснить, показывал ли человек раньше в Эстонии положительный результат, или нет.

О том, что речь может идти о повторных диагнозах, говорит и то, что в 2009 году число новых заразившихся по сравнению с предыдущими годами рекордно снизилось. То же показывает и снижение числа ВИЧ-позитивных людей в анонимных кабинетах – если человек раз уже показывал положительный результат, то заново его в списки не вносят.

Но в целом, такое игнорирование логики повторного диагностирования говорит о том, что Эстония – это не единственная страна, где численность заболевших переоценена.

«В плане ВИЧ всегда ведется предварительный подсчет. Так человек мог решиться прийти на тестирование и с большой долей вероятности, ключевым словом тут будет – анонимно. Без установления личности тестирование проводят во всем мире. В этом смысле, поведение Эстонии не было особенным, мы делали так, как делают во всем мире», - сказала руководитель программ здоровья Praxis Юлла-Карин Нурм.

То же самое подтвердила и Рюйтель, по словам которой, двойная регистрация может быть выявлена и в регистрах других областей, как и в ВИЧ регистрах других стран. Особенно в случае, если возможность идентификации человека не стопроцентная или ее нет вообще, например, тогда, когда человека определяют только по имени или по дате рождения.

Руководитель программы ВИЧ ВОЗ, собирающий всю информацию о вирусе иммунодефицита, Мартин Кристофер Доногху признал, что четкой целостной картины по ВИЧ нет и у него, то есть двойная регистрация в годы начала эпидемии вируса является проблемой не только для Эстонии. Она распространена во всей Европе.

В то же время двойное диагностирование не сильно меняет общую картину, поскольку показатели Эстонии на душу населения все равно остаются самыми высокими в Европе – обусловленная вспышкой эпидемия начала 2000-х, по сравнению с другими странами, была намного сильнее. Единственным исключением остается 2008 год, когда Эстония по своим показателям уступила первое место Украине.

И все же, в статистике нельзя указать меньшие цифры, поскольку, чем они точнее, тем лучше, ведь статистика по здоровью используется при распределении денег и тут все до последней детали должно быть в порядке? Разговаривавшие с Postimees эксперты придерживаются иного мнения.

«Мы должны из чего-то исходить, и в этом смысле разумнее взять за основу большее число, поскольку число людей, получивших дублирующие диагнозы, мы можем вычислить только интуитивно», - сказала советник отдела народного здоровья Министерства социальных дел Анна-Лийса Пяэсукене.

По ее словам, с другой стороны, сейчас данные приводят в порядок и информация, собранная в особых регистрах, вероятнее всего в будущем станет более ясной. Эти цифры должны быть уточнены в течение этого года.

Нурм и Рюйтель отметили, что хотя статистика обычно врет, сегодняшнее официальное число на самом деле близко к реальному, поскольку проблемой Эстонии по-прежнему остаются так называемые пропавшие ВИЧ-позитивные, которых не выявляют во время тестирований. То же самое подтвердил и представитель ВОЗ, по словам которого, в Эстонии неизвестными остаются около 28 процентов зараженных.

Почему очень много ВИЧ-позитивных все еще остаются невыявленными?

И хотя на самом деле, официально в Эстонии может быть на 1500 меньше официально зарегистрированных ВИЧ-позитивных, радоваться нечему, поскольку реальная ситуация намного хуже. Проблема заключается в том, что всех зараженных трудно найти.

Сегодня многие зараженные получают позитивный результат после первого ВИЧ-теста – это означает, что, если в год для выявления ВИЧ в Эстонии анализы сдают до 90 000 человек, не многие носители вируса оказываются в их числе. Проведенные в Эстонии исследования показали, что за два года до постановки диагноза, ВИЧ-пробы были взяты лишь у 48 человек из 324. Это увеличивает риск распространения вируса, поскольку ВИЧ есть и у таких людей, которые не понимают опасности этого заболевания.

Также статистика показывает, что год от года растет количество заболевших среди людей, не употребляющих наркотики, среди которых есть образованные, работающие люди, которые редко ходят к врачам и которые не состоят в целевой группе.