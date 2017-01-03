Сегодня в немецком Оберстдорфе пройдет мужская гонка преследования

Лыжные гонки
«Тур де Ски»
Оберстдорф, Германия
Мужчины
Гонка преследования
15 км, свободный стиль
Начало – в 13.45 по таллиннскому времени.
Сегодня в немецком Оберстдорфе на четвертом этапе «Тур де Ски» пройдет мужская гонка преследования на 15 км свободным стилем.
Лыжные гонки
«Тур де Ски»
Оберстдорф, Германия
Мужчины
Гонка преследования
15 км, свободный стиль
Начало – в 13.45 по таллиннскому времени.
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