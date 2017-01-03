Среда, 4. Январь 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Во Франции младенец скончался от дозы витамина D

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

Во Франции приостановлена продажа пищевой добавки Uvesterol D для маленьких детей с дифицитом витамина D, поскольку 21 декабря после получения дозы лекарства скончался младенец, пишет Postimees.

По утверждениям Департамента здоровья, неправильное введение лекарства может стать причиной больших осложнений для преждевременно рожденных детей и для детей в возрасте до месяца. Умершему в декабре ребену было всего десять дней.

По факту смерти ребенка проводится расследование. В финальном заключении у малыша зафиксировали признаки удушья и последующей остановки сердца. Наблюдение за действием данного препарата прекратили еще в 2006 году, так как оно продемонстрировало себя абсолютно безопасным. Первоначальные выводы представители следствия сделают уже в ближайшие дни.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАвитамин dдозамладенецумерфранция
По теме
Людей с диагнозом ВИЧ в Эстонии может быть на 1500 меньше

Людей с диагнозом ВИЧ в Эстонии может быть на 1500 меньше

Первое место в Европе, по количеству ВИЧ-позитивных на душу населения Эстонии – одна из наших трагичных визитных карточек. Так просто избавиться от нее мы не можем, поскольку, по словам врачей, нам не удается так интенсивно, как нужно, выявлять носителей этого вируса. По состоянию на 30 декабря, ВИЧ диагностирован у 9492 жителей Эстонии. Родители жалуются, что им некуда деть детей по вечерам и на выходных

Родители жалуются, что им некуда деть детей по вечерам и на выходных

Многие родители вынуждены работать по выходных или по вечерам. Поскольку детский сад в это время не работает, родителям часто приходится стоять перед выбором, где оставить ребенка.
Столичная больница вводит запрет на посещение пациентов

Столичная больница вводит запрет на посещение пациентов

В связи с распространением гриппа и вирусных заболеваний верхних дыхательных путей Ида-Таллиннская центральная больница начиная с завтрашнего дня, 5 января, просит не посещать пациентов, находящихся на стационарном лечении. Хорошая новость для покупателей безрецептурных лекарств

Хорошая новость для покупателей безрецептурных лекарств

Для того, чтобы облегчить правильное использование лекарственных средств, аннотации к продаваемым в Эстонии безрецептурным лекарствам будут переведены на русский и английский языки. На данный момент в регистр лекарств уже занесены информационные листки свыше 100 наиболее используемых безрецептурных препаратов, все переводы будут доступны в регистре к концу апреля.  Руководитель Региональной больницы: я переход на платную медицину не поддерживаю

Руководитель Региональной больницы: я переход на платную медицину не поддерживаю 1

Как руководители больницы относятся к возможному переходу на платное здравоохранение? На вопрос портала Rus.Postimees.ee ответил председатель правления Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) Агрис Пеэду.  
limon.ee
Коммерческий текст
limon.ee
финансирование здравоохранения
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
12:05
Промоутер Стиверна рассказал о потерях из-за отмененного боя с Поветкиным
12:02
Родители жалуются, что им некуда деть детей по вечерам и на выходных
11:55
Звезда на связи: какие тайны хранятся в телефоне Мити Фомина
11:50
Давайте же мыться, плескаться! Более 80 советов с фотографиями по обустройству ванной комнаты
11:49
В Балтийском море возможны волны высотой до 4,5 метров
11:40
Измазанные и счастливые: семь самых грязных праздников планеты
11:35
Ольга Бузова следит за личной жизнью бывшего мужа и его любовницы
11:27
Загляни в таблицу! Это новогоднее предсказание определит твою судьбу в 2017 году
11:26
Фото: спасатели пришли на помощь провалившимся под лед собакам
11:24
Серена Уильямс проиграла 72-й "ракетке" мира на турнире WTA в Окленде
11:20
Прыгнувший в реку с моста мужчина находится в больнице
11:12
Во Франции младенец скончался от дозы витамина D
11:10
Сегодня в немецком Оберстдорфе пройдет мужская гонка преследования
11:06
Из-за снегопада в Рижском аэропорту отменены рейсы из Таллинна
11:00
Удивительное видео: в Австралии скала превратилась в огромный водопад
11:00
Как не совершить ошибку при покупке ковра
10:57
Филипп Киркоров сделал важное заявление (1)
10:56
Людей с диагнозом ВИЧ в Эстонии может быть на 1500 меньше
10:52
Столичная больница вводит запрет на посещение пациентов
10:51
Пихлер призвал отстранить россиян от зимней Олимпиады 2018 года (2)
Все новости
LimonЦеликом
Видео: эстонский астролог Эдда Пауксон советует запастись терпением

Видео: эстонский астролог Эдда Пауксон советует запастись терпением

Загляни в таблицу! Это новогоднее предсказание определит твою судьбу в 2017 году

Загляни в таблицу! Это новогоднее предсказание определит твою судьбу в 2017 году

Юлия Высоцкая: два-три дня, а потом – смерть...

Юлия Высоцкая: два-три дня, а потом – смерть... (1)

11:55
Звезда на связи: какие тайны хранятся в телефоне Мити Фомина
11:35
Ольга Бузова следит за личной жизнью бывшего мужа и его любовницы
10:57
Филипп Киркоров сделал важное заявление (1)
10:40
Принц Гарри удивил новым увлечением: фото попали на обложку журнала
KrasotkaЦеликом
Маленькая грудь. В чем ее большие преимущества?

Маленькая грудь. В чем ее большие преимущества?

Семь признаков, что в 2017-м вам нужно побыть одной

Семь признаков, что в 2017-м вам нужно побыть одной

Секреты обольщения: как заполучить любого мужчину

Секреты обольщения: как заполучить любого мужчину

3. янв
Она мастурбировала семь дней подряд, и вот что случилось (1)
3. янв
Правильно и легко: пять советов, которые помогут наладить питание в 2017 году
3. янв
Анна Винтур получит награду от королевы Елизаветы II
3. янв
Как правильно замедлить старение: советы по типам кожи
СпортЦеликом
Эстонскую спортсменку Грете Шадейко и ее бойфренда обокрали в США

Эстонскую спортсменку Грете Шадейко и ее бойфренда обокрали в США (2)

Cмотрите матч в записи:

Cмотрите матч в записи: "Пярну" обыграл "Маарду" (1)

В Кремле осудили нападение на дочь Емельяненко, но призвали избегать ассоциаций

В Кремле осудили нападение на дочь Емельяненко, но призвали избегать ассоциаций

12. окт
В Москве избили дочь Федора Емельяненко после его ссоры с Кадыровым (11)
ВпрокЦеликом
Производитель зубной щетки за 179 евро о неудачном тесте: вы просто не умеете ей пользоваться

Производитель зубной щетки за 179 евро о неудачном тесте: вы просто не умеете ей пользоваться

Новое пособие в 100 евро для матерей-одиночек: узнайте, как его получить

Новое пособие в 100 евро для матерей-одиночек: узнайте, как его получить

Видео-предупреждение: незакрепленный комод привел к несчастному случаю

Видео-предупреждение: незакрепленный комод привел к несчастному случаю

3. янв
Вопрос читателя: что за ерунда происходит с парковкой в Stockmann? (1)
Погода
В Балтийском море возможны волны высотой до 4,5 метров

В Балтийском море возможны волны высотой до 4,5 метров

Фото: спасатели пришли на помощь провалившимся под лед собакам

Фото: спасатели пришли на помощь провалившимся под лед собакам

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Прыгнувший в реку с моста мужчина находится в больнице

Прыгнувший в реку с моста мужчина находится в больнице

Охранник усмирил агрессивного юношу с помощью газового баллончика

Охранник усмирил агрессивного юношу с помощью газового баллончика

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (7)

Таллинн
Из-за снегопада в Рижском аэропорту отменены рейсы из Таллинна

Из-за снегопада в Рижском аэропорту отменены рейсы из Таллинна

Галерея: в ходе раскопок у бастиона Скооне обнаружили неожиданную находку

Галерея: в ходе раскопок у бастиона Скооне обнаружили неожиданную находку (2)

Культура
Российский театр превозносит эстонского актера до небес

Российский театр превозносит эстонского актера до небес

«Необыкновенные приключения Серафимы» покажут в ЦРК

«Необыкновенные приключения Серафимы» покажут в ЦРК

Самые читаемые
Юлия Высоцкая: два-три дня, а потом – смерть...(1)
Столичная больница вводит запрет на посещение пациентов
Смотрите, как изменилась кухня, в которой не было ремонта 50 лет!
СМИ: группа из 400 боевиков ИГ проникла в Европу(6)
Производитель зубной щетки за 179 евро о неудачном тесте: вы просто не умеете ей пользоваться
Топ комментариев
Путин удивил реакцией на высылку 35 российских дипломатов из США(83)
Новогоднее обращение президента Эстонии Керсти Кальюлайд(40)
В Эстонии обсудят переход на платное здравоохранение(34)
Представитель конгресса США заявил о готовности ввести новые санкции против России(27)
Российские пограничники не пропускают через границу автобусы Lux Express(18)
Bалюта
USD
0,963 EUR
GBP
1,183 EUR
SEK
0,105 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 03.01.2017
Все валюты
Архив
розыгрыш
календарь
студия rus.postimees.ee
"на острие"
уличный опрос
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees