Во Франции младенец скончался от дозы витамина D

По утверждениям Департамента здоровья, неправильное введение лекарства может стать причиной больших осложнений для преждевременно рожденных детей и для детей в возрасте до месяца. Умершему в декабре ребену было всего десять дней.

По факту смерти ребенка проводится расследование. В финальном заключении у малыша зафиксировали признаки удушья и последующей остановки сердца. Наблюдение за действием данного препарата прекратили еще в 2006 году, так как оно продемонстрировало себя абсолютно безопасным. Первоначальные выводы представители следствия сделают уже в ближайшие дни.