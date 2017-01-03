Прыгнувший в реку с моста мужчина находится в больнице

В воду прыгнул 28-летний молодой мужчина. Причины его поступка пока неизвестны. После прыжка он поплыл к берегу, пишет Tartu Postimees.

В это время один из очевидцев произошедшего, также 28-летний мужчина, прыгнул вслед за ним с моста, чтобы его спасти. В то время, когда мужчины плыли к берегу, оттуда им поспешил на помощь 22-летний молодой человек, который зашел в воду по колено.

Прибывшие на место спасатели помогли выбраться всем троим из воды и передали их работникам скорой помощи. 28-летнего мужчину и прыгнувшего за ним «спасателя» доставили в Клинику Тартуского университета.

Вчера утром спасатели еще раз осмотрели место происшествия и отметили, что мужчины чудом остались живы. Во-первых, в ледяной воде человек теряет способность плыть уже через несколько минут. Температура воды день происшествия была 0,3 градуса тепла. Во-вторых, на дне реки около моста находятся останки старого моста, зацепив которые можно получить серьезную травму или даже умереть.

По словам пресс-секретаря Лыунаской префектуры Рагне Кейск, первый прыгнувший в воду мужчина переохладился и получил травмы. Поэтому он до сих пор находится в больнице. Со здоровьем прыгнувшего его спасать мужчины все в порядке.

Спасатели отмечают, что все трое участников инцидента не были знакомы друг с другом. Обстоятельства случившегося выясняются.