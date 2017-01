Измазанные и счастливые: семь самых грязных праздников планеты

Personas cubiertas de lodo participan durante la edición 29 del Carnaval de Bloco da Lama, en la ciudad de Parati, en el oeste del estado de Río de Janeiro, Brasil, el 16 de febrero de 2015. (Xinhua/Cristiano Muniz/TELAM) #carnaval #blocodelama #brasil #postamx > busca más información en www.posta.com.mx

A photo posted by Posta-Red social periodística (@postamx) on Feb 16, 2015 at 2:25pm PST