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Измазанные и счастливые: семь самых грязных праздников планеты

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Испачкаться, уделаться, изгваздаться — каждый из этих праздников способен сильно расширить ваш лексикон по части «грязных» удовольствий, а заодно и добавить адреналина и поднять настроение.

Томатина

Гвоздь программы: перезрелые томаты

Что будет: сколько бутылок кетчупа могло бы получиться из помидор, бесславно сгинувших за 70 лет существования испанской «Томатины», лучше не считать, пишет Рамблер/Путкшествия. Цифра получится астрономическая. Ведь каждый год в знаменитом томатном побоище в городе Буньоль их «гибнет» по 100 тонн!

Томатина. / GUILLERMO LEGARIA/AFP

Но испанцы ценят веселье выше овощей. А его как раз на «Томатине» хоть отбавляй. Еще бы: несколько тысяч взрослых разом впадают детство и им за это — ничего. Народ дурачится, кто во что горазд: швыряются помидорами, обливаются помидорной жижей или плещутся в луже томат‑пюре. Красота! Главное не заиграться и не забывать, ради чего все это томатное безумие задумано. И вот для чего: за тот час, что длится «битва», надо «упомидорить» Буньоль так, чтобы работы дворникам хватило на два месяца, как минимум.

Главное правило: Давить помидоры перед броском — так брызг больше.

Холи

Гвоздь программы: цветной порошок

Что будет: если верить путеводителям, Холи в Индии — праздник весны и возрождения жизни. Но если верить своим глазам, это — День сумасшедших. Ничем другим происходящее просто не объяснить. Вы только вообразите: люди посыпают друг друга ядовито‑ярким порошком и при этом счастливо хохочут. В этот день дурачится вся страна, и миллиард индийцев превращается в миллиард чумазых, радостно визжащих, поросят. «Ну, не психи, а?» — удивляются те, кто ни в теме.

Holi / Merili Alep

А вот для индийцев псих — это как раз тот, кто в Холи отказываться мазаться краской. По здешним поверьям, красно‑сине‑зеленая пудра — лучшая гарантия счастья на весь будущий год. Мол, чем больше цветной грязи, тем меньше к тебе прилипнет всякой другой — выбирай.

Главное правило: белого не надевать.

Сонгкран

Гвоздь программы: колодезная вода.

Что будет: главное, что должен помнить каждый человек, попавший на тайский Новый год Сонгкран: не обижаться. Выльют ли тайцы ведро воды вам на голову, испортят ли дорогущую фотокамеру или вымажут ваше лица белой глиной — не обижаться. Они это не со зла — традиция такая.

Сонгкран. / APICHART WEERAWONG/AP

Вместо того чтобы, как люди, в Новый год водить хороводы у елки и есть оливье, тайцы в этот день дурачатся и обливают все, что движется. «Водные патрули» стоят на каждом перекрестке. Мокрая засада поджидает за каждым углом. Облить другого в Таиланде значит то ж самое, что пожелать ему счастья и удачи. Так что имейте ввиду: чем меньше на вас сухой одежды, тем больше будет счастья в наступающем году, 2556-ом по тайскому календарю.

Главное правило: укутать фотокамеру в целлофан.

Винная баталия

Гвоздь программы: красное вино

Что будет: давно известно: алкоголь толкает людей на подвиги. В испанском городе Аро это узнали раньше других — ежегодное алко‑побоище под названием Batalla del Vino тут устраивают уже лет 600. А в том, что эти баталии героические, ни у кого сомнений нет. Судите сами. Каждый год 29 июня тысячи горожан просыпаются спозаранок, наряжаются в белое, вооружаются детскими водяными ружьями‑пистолетами и лезут с ними на соседнюю гору.

Там и разворачивается винное побоище. Вместо патронов — риоха, самое известное испанское вино (его производят в этих краях). Бойня разгорается нешуточная. Ополченцы не жалеют ни боеприпасов, ни друг друга — каждый норовит попасть противнику винной струей прямо в рот. Конец Batalla del Vino всегда один и тот же: все вповалку, как во всамделишной войне.

Главное правило: лучше закусывать.

Чемпионат по метанию тортов

Гвоздь программы: кремовые торты.

Что будет: своим появлением этот праздник обязан Чарли Чаплину. Да‑да, ведь это в его фильмах жители английской деревни Коксхет подглядели идею бросаться друг в друга тортами из заварного крема — теми самыми, маленькими, жидкими, которые потом смешно стекают с физиономии.

Свинства в чаплиновской идее было предостаточно, англичане сдобрили его своими правилами (самый высокий бал — за прямое попадание в лицо, за самый нелепый костюм — дополнительные очки и т. д.), и получился новый вид спорта. Мировые чемпионаты по нему в Коксхете проходят с 1960-х. И все эти годы от желающих нет отбоя. Оно и понятно: ведь «битва тортами» — это, пожалуй, единственный вид спорта, где на самом деле главное не победа, а участие. Ведь независимо от того, победишь ты или нет, тортов налопаешься на пятилетку вперед.

Главное правило: не слишком усердствовать — сладкое портит фигуру.

Грязный бразильский карнавал

Гвоздь программы: зеленая грязь.

Что будет: жители городка Парати называют шабаш, который они ежегодно устраивают, ни больше, ни меньше «альтернативным бразильским карнавалом». Мол, тот, который в Рио, давно растерял задор и стал чересчур коммерческим. А вот наш — самый настоящий.

Альтернатива, которую предлагают горожане, такая: вместо Самбадрома с парадом — озеро Джабакуара с лечебной грязью, вместо позолоты и перьев — трусы и бикини, вместо показательных выступлений — дружеское обмазывание друг друга грязью. Ну, а в остальном все как полагается: кайпиринья, самба (куда ж без нее?), игривые бразильцы, фигуристые бразильянки и все такое прочее. Полуголая, слегка пьяная, обмазанная грязью молодежь отрывается на Джабакуара‑бич так, что и в самом деле нет‑нет, да и мелькнет мысль «И зачем ехать в Рио? Тут—веселее».

Главное правило: приезжать без своей второй половины.

Мучное побоище

Гвоздь программы: пшеничная мука.

Что будет: считается, будто греки — одна из самых набожных наций в Европе. Тем удивительней, что для своего самого грязного праздника — «Мучного побоища» — они выбрали Чистый понедельник, одну из важных дат церковного календаря.

Шабаш происходит в приморской деревне Галаксиди. В понедельник в 19.00 по условному сигналу на улицы высыпают толпы селян и туристов. Эту ораву легко принять за чертей: обноски, респираторы и маски, а за спиной — мешки с мукой. И ведут они себя соответствующе: как угорелые носятся по улицам, обсыпая мукой случайных прохожих и устраивая всякие пакости. Победителей в «мучной войне» не бывает. Наоборот, каждый норовит вымазаться посильней — потом, когда все «черти» гурьбой пойдут отмываться на море, будет отличный повод попросить поскрести спинку приглянувшегося незнакомца/незнакомку.

Главное правило: дышать в тряпочку, иначе задохнетесь.

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