Измазанные и счастливые: семь самых грязных праздников планеты

Томатина
Гвоздь программы: перезрелые томаты
Что будет: сколько бутылок кетчупа могло бы получиться из помидор, бесславно сгинувших за 70 лет существования испанской «Томатины», лучше не считать, пишет Рамблер/Путкшествия. Цифра получится астрономическая. Ведь каждый год в знаменитом томатном побоище в городе Буньоль их «гибнет» по 100 тонн!
Томатина. / GUILLERMO LEGARIA/AFP
Но испанцы ценят веселье выше овощей. А его как раз на «Томатине» хоть отбавляй. Еще бы: несколько тысяч взрослых разом впадают детство и им за это — ничего. Народ дурачится, кто во что горазд: швыряются помидорами, обливаются помидорной жижей или плещутся в луже томат‑пюре. Красота! Главное не заиграться и не забывать, ради чего все это томатное безумие задумано. И вот для чего: за тот час, что длится «битва», надо «упомидорить» Буньоль так, чтобы работы дворникам хватило на два месяца, как минимум.
Главное правило: Давить помидоры перед броском — так брызг больше.
Холи
Гвоздь программы: цветной порошок
Что будет: если верить путеводителям, Холи в Индии — праздник весны и возрождения жизни. Но если верить своим глазам, это — День сумасшедших. Ничем другим происходящее просто не объяснить. Вы только вообразите: люди посыпают друг друга ядовито‑ярким порошком и при этом счастливо хохочут. В этот день дурачится вся страна, и миллиард индийцев превращается в миллиард чумазых, радостно визжащих, поросят. «Ну, не психи, а?» — удивляются те, кто ни в теме.
Holi / Merili Alep
А вот для индийцев псих — это как раз тот, кто в Холи отказываться мазаться краской. По здешним поверьям, красно‑сине‑зеленая пудра — лучшая гарантия счастья на весь будущий год. Мол, чем больше цветной грязи, тем меньше к тебе прилипнет всякой другой — выбирай.
Главное правило: белого не надевать.
Сонгкран
Гвоздь программы: колодезная вода.
Что будет: главное, что должен помнить каждый человек, попавший на тайский Новый год Сонгкран: не обижаться. Выльют ли тайцы ведро воды вам на голову, испортят ли дорогущую фотокамеру или вымажут ваше лица белой глиной — не обижаться. Они это не со зла — традиция такая.
Сонгкран. / APICHART WEERAWONG/AP
Вместо того чтобы, как люди, в Новый год водить хороводы у елки и есть оливье, тайцы в этот день дурачатся и обливают все, что движется. «Водные патрули» стоят на каждом перекрестке. Мокрая засада поджидает за каждым углом. Облить другого в Таиланде значит то ж самое, что пожелать ему счастья и удачи. Так что имейте ввиду: чем меньше на вас сухой одежды, тем больше будет счастья в наступающем году, 2556-ом по тайскому календарю.
Главное правило: укутать фотокамеру в целлофан.
Винная баталия
Гвоздь программы: красное вино
Что будет: давно известно: алкоголь толкает людей на подвиги. В испанском городе Аро это узнали раньше других — ежегодное алко‑побоище под названием Batalla del Vino тут устраивают уже лет 600. А в том, что эти баталии героические, ни у кого сомнений нет. Судите сами. Каждый год 29 июня тысячи горожан просыпаются спозаранок, наряжаются в белое, вооружаются детскими водяными ружьями‑пистолетами и лезут с ними на соседнюю гору.
Там и разворачивается винное побоище. Вместо патронов — риоха, самое известное испанское вино (его производят в этих краях). Бойня разгорается нешуточная. Ополченцы не жалеют ни боеприпасов, ни друг друга — каждый норовит попасть противнику винной струей прямо в рот. Конец Batalla del Vino всегда один и тот же: все вповалку, как во всамделишной войне.
Главное правило: лучше закусывать.
Чемпионат по метанию тортов
Гвоздь программы: кремовые торты.
Что будет: своим появлением этот праздник обязан Чарли Чаплину. Да‑да, ведь это в его фильмах жители английской деревни Коксхет подглядели идею бросаться друг в друга тортами из заварного крема — теми самыми, маленькими, жидкими, которые потом смешно стекают с физиономии.
Свинства в чаплиновской идее было предостаточно, англичане сдобрили его своими правилами (самый высокий бал — за прямое попадание в лицо, за самый нелепый костюм — дополнительные очки и т. д.), и получился новый вид спорта. Мировые чемпионаты по нему в Коксхете проходят с 1960-х. И все эти годы от желающих нет отбоя. Оно и понятно: ведь «битва тортами» — это, пожалуй, единственный вид спорта, где на самом деле главное не победа, а участие. Ведь независимо от того, победишь ты или нет, тортов налопаешься на пятилетку вперед.
Главное правило: не слишком усердствовать — сладкое портит фигуру.
Грязный бразильский карнавал
Гвоздь программы: зеленая грязь.
Что будет: жители городка Парати называют шабаш, который они ежегодно устраивают, ни больше, ни меньше «альтернативным бразильским карнавалом». Мол, тот, который в Рио, давно растерял задор и стал чересчур коммерческим. А вот наш — самый настоящий.
Альтернатива, которую предлагают горожане, такая: вместо Самбадрома с парадом — озеро Джабакуара с лечебной грязью, вместо позолоты и перьев — трусы и бикини, вместо показательных выступлений — дружеское обмазывание друг друга грязью. Ну, а в остальном все как полагается: кайпиринья, самба (куда ж без нее?), игривые бразильцы, фигуристые бразильянки и все такое прочее. Полуголая, слегка пьяная, обмазанная грязью молодежь отрывается на Джабакуара‑бич так, что и в самом деле нет‑нет, да и мелькнет мысль «И зачем ехать в Рио? Тут—веселее».
Главное правило: приезжать без своей второй половины.
Personas cubiertas de lodo participan durante la edición 29 del Carnaval de Bloco da Lama, en la ciudad de Parati, en el oeste del estado de Río de Janeiro, Brasil, el 16 de febrero de 2015. (Xinhua/Cristiano Muniz/TELAM) #carnaval #blocodelama #brasil #postamx > busca más información en www.posta.com.mx
Мучное побоище
Гвоздь программы: пшеничная мука.
Что будет: считается, будто греки — одна из самых набожных наций в Европе. Тем удивительней, что для своего самого грязного праздника — «Мучного побоища» — они выбрали Чистый понедельник, одну из важных дат церковного календаря.
Шабаш происходит в приморской деревне Галаксиди. В понедельник в 19.00 по условному сигналу на улицы высыпают толпы селян и туристов. Эту ораву легко принять за чертей: обноски, респираторы и маски, а за спиной — мешки с мукой. И ведут они себя соответствующе: как угорелые носятся по улицам, обсыпая мукой случайных прохожих и устраивая всякие пакости. Победителей в «мучной войне» не бывает. Наоборот, каждый норовит вымазаться посильней — потом, когда все «черти» гурьбой пойдут отмываться на море, будет отличный повод попросить поскрести спинку приглянувшегося незнакомца/незнакомку.
Главное правило: дышать в тряпочку, иначе задохнетесь.