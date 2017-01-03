Смотрите, как можно использовать багажный контейнер

Терраса-контейнер. Вид сбоку / Фото: atelierH2O.com.br.

Контейнер. Вид интерьера / Фото: atelierH2O.com.br

Внутреннюю отделку террасы-контейнера можно оформить в любом стиле, пишет lookathome.ru. А вот наружная часть, выходящая за пределы участка, должна вписаться в местный ландшафт. Если дом находится в черте города, то кстати будет урбанистический стиль – контейнер снаружи желательно расписать граффити.

Ну а загородное месторасположение само подскажет, как органичнее украсить достройку, чтобы она не выглядела нелепым скворечником. Но, в любом случае, металлический контейнер – это интересный способ быстро и дешево решить жилищную проблему. Больше фотографий можно увидеть ЗДЕСЬ и ТУТ.