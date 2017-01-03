Родители жалуются, что им некуда деть детей по вечерам и на выходных

Если хотим, чтобы магазины работали по вечерам и скорая помощь приезжала на вызов по выходным, следует обязать местные самоуправления работающим в неурочное время родителям выплачить компенсацию, считает уполномоченная по гендерному равноправию Лийза Пакоста, по словам которой, обращающихся с этой проблемой людей становится все больше.

Пакоста сказала новостному портару ERR, что в этом году планирует основательно взяться за отстаивание прав родителей, в том числе предоставление мест в детском саду для детей работающих в неурочное время родителей.

Пакоста добавила, что местным самоуправлениям стоит понимать, что не все жители Эстонии работают с понедельника по пятницу, с девяти до пяти, во многих семья оба родителя работают на круглосуточных предприятиях, поэтому часто по выходным им некуда деть ребенка.

Пакоста считает, что самоуправления должны предлагать детские сады по вечерам и выходным.