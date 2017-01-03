Statoil уклоняется от ответственности за сломанное боковое зеркало

Поскольку у сотрудников фирмы и раньше были проблемы с мойками Statoil, то гид точно знал, что делать можно, а что нельзя. Автомобиль должен заехать левым колесом на ленту, ручной тормоз использовать нельзя, а автомобиль должен быть на нейтральной скорости. Кроме этого, необходимо прижать боковые зеркала автомобиля, сообщает портал Tarbija24.

Поскольку заправка автоматическая, то все дальнейшие действия она осуществляет сама. Однако, даже выполнив все эти условия, избежать беды не удалось – мойка сломала боковое зеркало фургона.

В последовавшей после этого переписке Traveller Tours со Statoil, владеющая мойкой фирма попыталась переложить вину на клиента. Сначала в Statoil заявили, что зеркала не были прижаты. Представитель Traveller Tours Калев Кюлаас говорит, что это неправда и ссылается на видео, на котором должно быть видно, что зеркала прижаты.

Затем в Statoil заявили, что была включена скорость и из-за этого машина двигалась. Кюлаас в ответ на это говорит, что водитель прекрасно знал о том, что делать этого нельзя и поэтому утверждения мойки не соответствуют действительности.

Тогда в Statoil сослались на инструкцию, в которой сказано, что мойка не отвечает за детали, установленные на поверхности автомобиля (в том числе за боковые зеркала).

Ситуацию осложнило то, что гид написал жалобу от своего лица и поэтому обмен информацией между Traveller Tours и Statoil был затруднен. Вдобавок, выяснилось, что автомобиль не принадлежит фирме, а взят в аренду, что еще более усложнило процесс коммуникации.

Директор по маркетингу Statoil Диана Вейгель отметила, что не может детально комментировать этот случай из-за Закона о защите личных данных. Она заверила, что фирма активно общалась с клиентом по поводу этого случая и тщательно изучила случившееся.

«Нам искренне жаль, что клиент получил негативный опыт, но в данном случае Circle K Eesti AS не видит своей вины. Это подтверждает и видеозапись. Все объяснения с нашей стороны были неоднократно и своевременно предоставлены клиенту», - отметила она.

Поскольку автомобиль принадлежит юридическому лицу, то у его хозяина нет возможности обратиться в Департамент защиты прав потребителей. Обратиться можно только сразу в суд. «Кто захочет из-за двух зеркал (стоимостью по 400 евро) идти в суд, тратить на это свое время и деньги», - заключил Кюлаас.