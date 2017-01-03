В Германии задержали машину с эстонскими номерами: пассажир оказался в розыске

Полицейский патруль проверил во вторник в 4.55 утра двигавшийся со стороны Польши по направлению в Берлин автомобиль с эстонскими номерами.

На пассажирском сидении был 41-летний гражданин России, проверка документов которого показала, что мужчина был признан виновным осенью 2015 года в нарушении правил дорожного движения, пишет Postimees со ссылкой на Focus Online.

Немецкий суд в сентябре 2015 года наказал мужчину за нарушение правил дорожного движения штрафом в размере 2232 евро. В качестве альтернативного наказания мужчина мог провести в тюрьме 50 дней.

Поскольку у пойманного гражданина России отсутствовали деньги для выплаты штрафа, полицейские доставили его в Министерство юстиции Бранденбурга, откуда он был направлен отбывать свое наказание.