"Я подписал контракт с Rizin на 15 поединков! — заявил тяжеловес со смехом в интервью хорватскому телеканалу Nova TV. - Конечно же, я шучу. Определенно, это мой последний турнир и конец карьеры. У меня серьезные проблемы со здоровьем и я не могу больше продолжать".

По словам спортсмена, единственный возможный вариант, это прощальный бой, но только при условии, что ему удастся вылечить свое колено.

"Я больше не хочу проходить через то, через что мне пришлось пройти, готовясь к этому турниру. Знаю, я часто говорил о завершении карьеры, но на этот раз это действительно конец, - отметил он. - Это будет трудно. Люди, которые меня знают, уже подшучивают надо мной из-за того, сколько раз я уходил в отставку, но я обещал своей семье и на этот раз это действительно финал".

Хорват также сообщил о том, что после завершения карьеры планирует заняться тренерской деятельностью.

Мирко Филипович начал выступать профессионально в 1996 году, дебютировав под баннером К-1 в качестве кикбоксера. Выступая в К-1, "Кро Коп" встречался с такими легендарными бойцами как Жером ЛеБаннер, Эрнесто Хуст, Марк Хант, Рэй Сефо, Реми Боньяски, Питер Аэртс, и множеством других известных кикбоксеров. Тем не менее, одержать большую победу в кикбоксинге хорвату удалось только в 2013 году, когда он стал победителем К-1 World Grand Prix 2012, пишет sports.ru.

В смешанных единоборствах "Кро Коп" дебютировал в 2001 году, посвятив ММА большую часть своей карьеры. В 2006 году он стал победителем открытого Гран-При Pride, победив в один вечер Вандерлея Сильву и Джоша Барнетта, а в 2014 году выиграл титул Inoki Genome Fighting в тяжелом весе. Несколько раз хорватский тяжеловес пытался проявить себя в UFC, однако не добился под баннером крупнейшего мма-промоушена больших успехов.