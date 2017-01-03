2016 год стал рекордным по продажам новых автомобилей

В декабре в традициях рождественского месяца продажи новых автомобилей были скромнее, чем в другие месяцы, однако все же показатель превысил показатель продаж декабря 2015 года на 2,8 процента. Всего в декабре было продано 1304 новых автомобилей.

В Эстонии в 2016 году было продано 22429 новых автомобилей, это на 10,2 процента или 2082 новых автомобилей больше, чем в 2015 году, самым популярным сегментом были автомобили среднего класса небольших размеров — их доля из числа проданных за год составила 28,2 процента, далее шли о машины среднего класса и джипы. На экспорт был отправлено за год 1096 новых автомобилей.

Самой популярной автомобильной маркой в 2016 году была Toyota (3527 автомашин), за ней следовали Skoda и Volkswagen - машин этих марок было продано соответственно 2493 и 1781.

Самой популярной моделью в 2016 году была Škoda Octavia (1145).