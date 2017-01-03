Круговой дом в Кристийне - новое слово в городской архитектуре

Фото: KV.EE / Endover.

Наверное, не все знают, что в Лиллекюла и Тонди землю начали делить на участки для застройки в 1920-1930-х годах. И тогда же там началось частное строительство - в основном это были одно- и двухэтажные деревянные дома без удобств, в частности, без канализации. До этого времени здесь зеленели заливные луга и пасся скот.

В советское время кроме частных домов здесь появилась многоэтажная (четыре-пять этажей) жилая застройка, а по улице Тонди, тогда Матросова, - и промышленная.

После восстановления независимости район начал преображаться. Реконструируют амортизированные здания, сносят негодные, строят новые представительские частные виллы.

Достаточно много появилось и рядных домов, построенных по различным проектам. Однако, все они, за редким исключением, похожи друг на друга: два этажа, гараж около каждой квартиры, балкон, выходящий на другую сторону, и маленький участок земли во дворе.

Для строительства нового жилого дома был выбран подходящий участок на улице Лыокесе, 5, и благодаря его естественной форме у архитектора Янара Блехнера из архитектурного бюро APEX появилась идея: построить круглый дом! Вернее, кольцеобразный. В его внешней части из квартир первых этажей имеются выходы в приватные маленькие садики, которые можно использовать по своему усмотрению, например, сажать там укроп и петрушку. Во внутреннем дворе - место обзественное, для прогулок и детских игр на свежем воздухе. А вот автомобили убраны в подземный гараж.

Вид на внутренний двор. Фото: KV.EE / Endover.

Разработчик проекта, фирма Endover утверждает, что архитектура дома уникальна. И это соответствует действительности. Вдвое ценет факт, что в проекте замечательно совпали архитектурная идея и топография: где-то в другом месте дом вряд ли смотрелся бы так органично.

Дом будет готов весной этого года, но большинство квартир уже продано или забронировано.