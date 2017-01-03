Среда, 4. Январь 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

На Сааремаа планируют наградить российского историка-любителя

BNS
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Объединение Memento планирует представить уездному старейшине для награждения кандидатуру российского историка-любителя Антона Лыскова, благодаря которому в Эстонию были переданы списки жителей Сааремаа, попавших в Сибирь в порядке принудительной мобилизации и составе трудовых батальонов, пишет газета Meie Maa. 

Председатель Memento на Сааремаа Рейн Вяли лично выступает за представление кандидатуры Лыскова старейшине. По его словам, Антон Лысков заслуживает награды, поскольку он решился передать списки и обнародовать их. «Возможно, кого-то другого эстонцы не заинтересовали бы», - сказал Вяли. 

По словам уездного старейшины Сааремаа Кайдо Каазика, кто-то должен выступить с предложением о награде. Его оценит соответствующая комиссия.

«Нет смысла просто вручать благодарственную грамоту вроде тех, какие дают заслуженным работникам или в связи с юбилеем», - сказал он. 

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