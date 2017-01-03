На Сааремаа планируют наградить российского историка-любителя

Председатель Memento на Сааремаа Рейн Вяли лично выступает за представление кандидатуры Лыскова старейшине. По его словам, Антон Лысков заслуживает награды, поскольку он решился передать списки и обнародовать их. «Возможно, кого-то другого эстонцы не заинтересовали бы», - сказал Вяли.

По словам уездного старейшины Сааремаа Кайдо Каазика, кто-то должен выступить с предложением о награде. Его оценит соответствующая комиссия.

«Нет смысла просто вручать благодарственную грамоту вроде тех, какие дают заслуженным работникам или в связи с юбилеем», - сказал он.