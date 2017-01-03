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Присылайте свои фотографии: полиция ищет модель для образца ИД-карты

BNS
BNS
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Департамент полиции и погранохраны (PPA) проведет фотоконкурс, чтобы найти фотографию для образцов новых удостоверений личности и карт вида на жительство.

Результат начавшегося в среду конкурса объявят 27 января, когда ИД-карте исполнится 15 лет, выигравшую конкурс фотографию будут использовать на образцах удостоверений личности и карт вида на жительство, а также в посвященном документам инфоматериале, сообщил BNS пресс-секретарь PPA.

Для участия в конкурсе следует со среды до 20 января отправить фотографию и данные участника по адресу konkurss@politsei.ee. Точные условия участия указаны на сайте PPA.

По словам главы бюро идентичности и статусов Маргит Ратник, конкурс — хороший способ вовлечь людей, чтобы вместе отметить годовщину ставшей незаменимой в повседневной жизни ИД-карты. «Более полумиллиарда дигитальных подписей и 339 млн аутентификаций за 15 лет показывают, что ИД-карта сделала нашу жизнь проще, сократила бюрократию и сделала многие услуги легкодоступными», - сказала она.

За 15 лет в Эстонии выдано более трех миллионов удостоверений личности. В прошлом году ИД-картой электронным образом пользовались две трети пользователей, которые за год создали в среднем 94 дигитальных подписи и прошли аутентификацию 121 раз.

До сих пор на образцах удостоверений личности использовались фотографии двух сотрудников департамента гражданства и миграции. Кая, которую на нынешних образцах называют Мари-Лийз Мянник, оказалась на них, поскольку потребовалась фотография светловолосого человека. «Первая фотография была удачной и ко мне обратились за согласием на использование фотографии на образцах, - сказала Кая. - Если бы я знала, что фотография будет использоваться так долго, я бы попросила сфотографировать меня еще раз, но мое нейтральное выражение лица уже тогда было подходящим. Но, поскольку даже близкие не узнали меня на образце, я не волновалась».

Первые ИД-карты были торжественно вручены в январе 2002 года, в числе первых получателей документа был президент Арнольд Рюйтель. На данный момент для ИД-карты доступно около 3000 электронных услуг, около 50 предприятий используют ее в качестве клиентской карты.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАдокументыид-картамодельобразецполицияудостоверение личности
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Вопрос читателя: почему при оформлении документа берут плату за использование банковской карточки?

«Хотелось бы узнать, почему в бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны взимается плата за использование банковской карточки? ИД-карта является обязательной, получается, что государство вынуждает "кормить" зарубежные банки?» - поинтересовался читатель Tarbija24.
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