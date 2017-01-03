Эстонские работники банка Nordea поедут бастовать в Швецию

Цель пикета – привлечь внимание общественности в Швеции к тому, насколько по-разному предприятие обращается со своими сотрудниками на родине и в Эстонии, сообщает портал Majandus24.

«Такое поведение не характерно для скандинавской культуры», - отмечает доверенное лицо работников Nordea в Эстонии Тийна Кукк.

По ее словам, банк игнорирует желание 69 процентов работников провести переговоры и достичь договоренностей. При этом эстонские работники хорошо выполняют свою работу, внести свой вклад в создание третьего по величине банка в Эстонии, который приносит своим владельцам ежегодно десятки миллионов прибыли.