В человеческом организме открыли новый орган

Брыжейка прикрепляет кишечник к брюшной полости. На протяжении многих лет она рассматривалась в качестве фрагментированной структуры, состоящей из нескольких отдельных частей. Между тем, в своем исследовании доктор Коффи описывает брыжейку как единый протяженный орган.

Своими аргументами в пользу необходимости классифицировать брыжейку в качестве самостоятельного органа профессор поделился в научной статье, опубликованной в журнале The Lancet Gastroenterology & Hepatology.

По его мнению, лучшее понимание структуры и функции брыжейки и дальнейшее ее изучение поможет в будущем снизить количество осложнений и поспособствует более быстрому восстановлению пациентов. Как полагает профессор, изучение брыжейки вполне может стать еще одной областью медицинской науки.