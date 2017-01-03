Эстонский домик из бетона стал лучшим на всемирном конкурсе

Плод трудов и вдохновения архитектурного бюро Kodasema, первый раз дом был представлен в Таллинне на Архитектурном биеннале и Ночи дизайна в 2015 году.

На проводимом в Берлине World Architecture Festival бетонный дом KODA стал финалистом конкурса в категории Small Project Prize. Чуть позже, в 2016-м, дом получил серебряную медаль на конкурсе American Architecture Prize for Interior Design 2016.

KODA - лауреат премии Эстонского союза архитекторов, признан лучшим маленьким объектом наряду с лесной эстрадой RUUP.

Базовая цена такого дома - 100 000 евро, к которым добавляется налог с оборота, расходы на транспорт, сборку и подключение к сетям. Готовую KODA можно взять в аренду за 670 евро в месяц.

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