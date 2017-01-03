Состояние бойца ММА Мирзаева ухудшилось

По его словам, Мирзаев позвонил ему сразу после происшествия и попросил о помощи, пишет "Спорт-Экспресс".

К моменту, когда он прибыл к подъезду, на месте уже работали медики. После этого 30-летний боец был госпитализирован. По словам Чеченова, к настоящему моменту состояние спортсмена. Он остается в больнице.

Также Аниуар Чеченов отметил, что из-за того, что его запечатлели на месте происшествия камеры видеонаблюдения, ряд СМИ записали его в подозреваемые в совершении нападения.

Напомним, нападение на Мирзаева произошло в ночь на 31 декабря. В квартиру к спортсмену вломилась группа преступников, избила его и несколько раз выстрелила из травматического пистолета. После этого злоумышленники скрылись с места происшествия.