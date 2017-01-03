Обязан ли работник проходить наркотест по требованию работодателя?

Работодатель отправил бухгалтера на обследование, в ходе которого у работника в числе прочего был взят анализ крови и мочи, пишет Tööelu. Через день с работником связался врач и сообщил, что в его крови были обнаружены остатки наркотических веществ и эта информация была передана работодателю.

Руководитель отдела кадров заявил бухгалтеру, что после получения такой информации будет правильно, если работник напишет заявление об уходе по собственному желанию, поскольку предприятию такие сотрудники не подходят. Между тем, проконсультировавшись с семейным врачом, бухгалтер узнал, что следы наркотических веществ в его крови могли остаться из-за снотворного, которое врач выписал ему от бессоницы. Работник обратился в Трудовую инспекцию.

Заместитель генерального директора Трудовой инспекции по надзору за трудовыми отношениями Меэли Мийдла-Ванаталу пояснила, что сотрудник должен знать, что в сфере рабочих отношений следует учитывать и основы защиты данных работника. Работодатель может потребовать проведения обследования и прохождения теста на наркотики и алкоголь, если действительно заинтересован в получении этих данных, более того, работодатель должен эту необходимость обосновать.

Работодатель не получает от врача информацию о результатах обследования или конкретном состоянии здоровья работника, в своем заключении врач отмечает, подходит ли работник для выполнения своей работы или нет. Поскольку дело касается данных о состоянии здоровья работника, работодатель не в праве требовать от врача эту информацию. Сдача других анализов и получение результатов обследования могут происходить только по взаимногому согласию работника и работодателя. Работник имеет право ознакомиться с результатами своего обследования, а врач, при необходимости, должен разъяснить термины и обозначения на латинском языке, содержащиеся в медицинских документах.

В сложившейся ситуации работодатель не может заставить работника уйти по собственному желанию, он так же должен объяснить своему сотруднику, по какой причине был заинтересован в получении этих данных. Однако работник и сам должен пересмотреть документы, которые подписал прежде чем пройти контроль здоровья. Возможно, в них есть его согласие на прохождение расширенного обследования.

Если работник не нарушил свои обязанности, то остатки наркотических веществ в его крови не могут быть поводом для расторжения трудового договора. Если работодатель настаивает на увольнении, он должен подтвердить, что зависимость работника плохо сказывается на выполнении рабочих обязанностей или представляет угрозу для имущества работодателя.