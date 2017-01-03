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Эстонские воры и в Финляндии под контролем нашей полиции

Оливер Кунд
Оливер Кунд
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«Иногда есть всего десять минут времени, а в другой раз – два часа, поскольку именно столько времени судно находится в пути», - описывает свою работу представитель эстонской полиции в Хельсинки. Он впервые рассказывает о том, как наши преступники ведут себя по ту сторону залива и как их там задерживают. 

Артур (имя изменено – О.К.) один из эстонских полицейских, выполняющих специальную работу. В течение последних пяти лет он является глазами и ушами наших сыщиков в Хельсинки и его окрестностях. Согласно договору между двумя странами, каждый день он работает плечом к плечу с финскими сотрудниками уголовного розыска.

Причиной этого стал тот факт, что в регионе, где итого проживает около миллиона человека, работу для себя нашли и преступники из Эстонии. Речь не только о карманниках – большая часть из них специализируется на кражах из магазинов, ювелирных мастерских и квартир, уводит ценные моторные лодки или вывозит контрабандой машины для дальнейшей перепродажи.

Ущерб не маленький. По полицейской статистике, в период с 2011 по 2013 годы в Эстонии каждый год обнаруживают от пяти до 10 угнанных в Финляндии автомобилей, моторных лодок или АТВ и других маленьких машин.

«Моя работа – инфообмен и участие в конкретной полицейской деятельности в Хельсинки», - говорит Артур, чье лицо и настоящее имя из-за специфики его работы Postimees не публикует. Говорящий на трех языках полицейский является ключевым звеном, при посредничестве которого, собранная работниками УГРО Эстонии информация быстро поступает финским коллегам, и которого финны приглашают для участия в операциях по задержанию эстонских преступников.

На чем специализируются эстонские преступники в Финляндии? По словам Артура, есть четыре направления: карманные кражи, кражи моторных лодок, квартирные кражи и прочее. В первых трех случаях речь идет о профессионалах, у каждого из которых есть свой «послужной список» в Эстонии, и которые ищут новое поле для деятельности в Финляндии, где их почерк еще не знаком.

Специализация помогает преступникам, но и полиции. «Если человек имеет профиль домушника, то мы знаем, что он не пойдет воровать моторную лодку. Если он крадет в жилых помещениях, то он и дальше будет это делать», - говорит Артур.

Добычу сразу увозят из Финляндии

Почерк один: украденное добро как можно скорее пытаются вывезти из страны на личном транспорте, с курьером или используя перевалочную базу. Чаще всего в Эстонию, в Латвию или в Литву, где его продают.

Быстрее всего действуют карманники. Их пиковым временем являются конец недели лето: с пятницы по воскресенье, когда они ездят в Финляндию и обратно. Работают в центре города, но и на судах. «Некоторые совершают так называемые hit and run преступления – едут в Финляндию, совершают максимальное количество краж и быстро на судно».

Добытое в квартирах и моторные лодки вывозят иначе: используют трейлеры или микроавтобусы. Иногда вовлекая в это случайных жертв.

В 2013 году был случай, когда в ходе рейда в порту Хельсинки был задержан дальнобойщик из Эстонии: «Он совершал официальный рейс, но кто-то, до отправки на судно, попросил его, если есть свободное место, привезти в Таллинн пару моторных лодок, за которыми придут, а он сможет заработать немного денег».

Финская полиция не проверяет каждого идущего на отплывающие в Таллинн суда пассажира, а организует крупные рейды: «Если в машине есть моторная лодка, провода которой перерезаны, то полиция знает, что она украдена. В таком виде лодки не покупают».

Если у финской полиции нет доказательств, но остается подозрение, что весь груз может быть украден, то фиксируется выезд и содержимое багажа. В отношении некоторых дорогих рабочих инструментов и лодок, финская полиция смогла, используя данные от скупщиков, и без заявлений установить, что они не принадлежат тому, кто их везет.

Воров-любителей из Эстонии в Финляндии немного. «Правда, были случаи, когда днем люди работали на стройке, а вечером им приходила дурная мысль, что можно умыкнуть эту груду металла. Или, например, рабочие инструменты», - рассказывает Артур.

Преступность из Эстонии строго сезонная. В Финляндии есть традиционные периоды отдыха, тогда и наши воры должны взять паузу.

«С середины декабря до начала января спокойно. В то же время, весна очень активна – работают карманники и те, кто крадет лодки, - описывает сотрудник полиции. – Летом опять спокойно, но с начала сентября до конца ноября очень активно. Тут уже происходит все: не успеваю дойти до кабинета, как ко мне уже идут три следователя – это тема и еще тема».

Иногда ловят и в Пярну

Быстрее всего работа идет по случаям, когда финская полиция знает, что преступники сели на судно, и оно уже вышло. В этой ситуации у Артура есть пара часов, или в худшем случае – 10 минут, чтобы отправить полицейских в Таллиннский порт. Если преступники уже успели покинуть судно с украденным, это еще не означает, что они победили.

«У нас был случаи, когда мы взяли их под Пярну. Пярнуские патрули, зная, с какой стороны должна прибыть машина, сумели организовать операцию и задержать машину», - рассказал Артур. В прошлом году в Харьюмаа нашли около двух десятков объявленных в международный розыск автомобилей, четыре из которых были угнаны в Финляндии.

Оперативная деятельность играет большую роль, но полиции двух стран все же отличаются: «У финнов есть особенность, что они все делаю очень спокойно, не торопятся. Если для нас быстро означает – сейчас или в течение часа, то для финнов это – день-два».

Это, безусловно, не означает, что будет худший результат, поскольку у финской полиции иные установки. Например, если в Эстонии, по закону, следствием руководит прокуратура, то в Финляндии сама полиция. Это очень сильно влияет на скорость следствия и принятие решений.

По словам Артура, есть тренд, что отбывшие в Эстонии наказание воры едут в Северные страны испытать там свое счастье: «Почему? Их там никто не знает. И только тогда, когда появляются первые факты, первые сообщения с места происшествия, то выясняется, что это может быть тот же человек», - объяснил полицейский.

Часто воров ловят благодаря тому, что они используют при совершении преступления тот же почерк, что был у них в Эстонии: «Их ловят и сажают на три года в тюрьму. Они освобождаются и едут в Швецию, где все начинается заново».

Банда из Эстонии угоняла автобусы

В конце прошлого года полиция замкнула кольцо вокруг 14 выходцев из Эстонии, 11 из которых обвиняют в принадлежности к преступной группе, которая в течение нескольких лет работала в Финляндии, а также в трех мошенничествах со страховками.

Согласно обвинению, группой, которая за несколько лет угнала в Финляндии четыре автобуса, один прицеп, дачу на колесах и три морских катера,  руководил 61-летний Март Тынусоо. VIN-коды автомобилей были изменены, свидетельства о регистрации подделаны, или для легализации использовали документы утилизированных машин. Техосмотры прошли за взятки. Машины переправили в Эстонию и Латвию, где их продали, или попытались продать в другие страны. Общее следствие полиций Эстонии и Финляндии установило, что на совести группировки 61 преступный эпизод. Кражами нанесен общий ущерб в размере 235 090 евро.

Подозрительно дешевая техника

В августе прошлого года в полицию позвонил представитель фирмы, занимающейся в Эстонии продажей садовой техники, который пожаловался, что на портале Okidoki частное лицо продает дорогие роботы-косилки, в том числе, дешевле рыночной цены. Подозрительной торговлю делало и то обстоятельство, что продавец предлагал чеки, которые позже оказались поддельными.

Расследовавшее это дело криминальное бюро Пыхьяской префектуры через офицера связи связалось с коллегами из Финляндии. Так выяснилось, что продающиеся на портале косилки были украдены в находящемся в Финляндии магазине, который только недавно стал жертвой преступления. Было возбуждено дело, в результате чего через несколько недель задержали 41-летнего мужчину. В итоге он получил подозрение в совершении нескольких краж, скупке вещей, украденных в Эстонии и в Финляндии.

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