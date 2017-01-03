Картина дня: Lux Express нашел временное решение, задержаны две банды карманников

Полиция задержала две банды карманников

В прошлом году весной и летом полицейские Пыхьяской префектуры задержали две действующие в Таллинне группы карманников, в результате чего количество краж уменьшилось почти вполовину и улицы столицы стали более безопасными. Читать далее...

Художника выставляют на улицу

В четверг судебный исполнитель выставит художника и политического активиста Неэме Лалля за долги по аренде из его ателье, расположенного на улице Лай, где тот работал и жил в течение последних 14 лет. Читать далее...

Концерн Lux Express нашел временное решение

Несмотря на то, что действие лицензии на осуществление международных пассажирских перевозок компании ZAO Evrolains, которая входит в концерн Lux Express Grupp, было временно приостановлено, все отправления по маршрутам Таллинн - Санкт-Петербург и Хельсинки - Санкт-Петербург были сделаны по запланированному графику. Читать далее...

Максим Волков: действия российских властей – это форс-мажор

Экстраординарный порядок пересечения границы пассажирами «Евролайнс» (дочерней компании Lux Express) – это форс-мажор, заявил в студии Postimees директор по развитию холдинга Mootor grupp Максим Волков. Читать далее...

В Германии задержали машину с эстонскими номерами

Немецкая полиция задержала во вторник рано утром вблизи польской границы в автомобиле с эстонскими номерами находящегося в розыске мужчину. Читать далее...

Столичная больница вводит запрет на посещение пациентов

В связи с распространением гриппа и вирусных заболеваний верхних дыхательных путей Ида-Таллиннская центральная больница начиная с завтрашнего дня, 5 января, просит не посещать пациентов, находящихся на стационарном лечении. Читать далее...

Воры залезли в дом к спавшему старику

Четвертого января ночью в незапертый дом в деревне Каавере (Колга-Яани, Вильяндимаа), где проживает 76-летний мужчина, проникли трое незнакомцев. Читать далее...