Латвийские родители-извращенцы осуждены за аморальное отношение к детям

Главные осужденные — родители маленьких детей — Сергей (1972 года рождения) и Ксения (1981 года рождения), которые ходили голыми, на глазах у детей жили половой жизнью, принуждая малышей наблюдать за процессом; вся семья спала в одной кровати, сообщает Rus.Tvnet.

Об этом стало известно благодаря блогу, который вел мужчина. В нем Сергей ничего не скрывал — ни свои взгляды, ни себя, ни жену, ни обнаженные тела детей и часто выкладывал в интернет фотографии и видео сексуального характера. На данный момент проводится экспертиза, для определения психического здоровья родителей.

Этот скандал вызвал огромный резонанс в российских СМИ, ведь женщина и ее дети являются гражданами РФ, а отец — гражданин Латвии. Летом 2015 года Государственная полиция Латвии начала поиск вышеупомянутых персон, во время которого мужчина и женщина были найдены в Огрском крае, где семья уже долгое время жила в палатке. Родители были немедленно задержаны, а дети доставлены в кризисный центр.

Государственная полиция начала криминальный процесс. Родители были осуждены за сексуальные действия над личностями, не достигшими 16-летия, за аморальные действия по отношению к несовершеннолетним, за материалы порнографического характера, а также за создание порнографических материалов с участием малолетних.

Ранее семья проживала в России, а потом перебралась в Латвию. Как уверяют российские СМИ, на блоге Сергея были размещены тысячи порнографических материалов. Он себя позиционировал, как нудист - ходил постоянно голым перед детьми. Потом начал выкладывал в сеть голые фотографии жены и детей, а за просмотр просил денег.

В Латвии работы у него не было, поэтому мужчина зарабатывал именно таким образом.

В российских интернет-медиа даже начали собирать подписи, чтобы отобрать детей у данной семьи, однако, в интернете можно найти и группу поддержки Сергея и Ксении.

Сейчас, блог Сергея не доступен, но фотографии в интернете все еще найти можно. Семья не скрывает своих взглядов — счастливые родители должны быть голыми, а скрывать секс от детей вредно. В момент, когда семья была задержана, одному ребенку было полтора года, а другому семь лет.