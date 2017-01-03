На ETV+ покажут фильмы Андрея Тарковского

Бесспорно Андрей Тарковский оказал феноменальное влияние на мировой кинематограф. Ни один фильм Тарковского не похож на его другие работы, или картины других авторов. 5 января в 21:20 ETV+ покажет художественный фильм "Андрей Рублев" 1966 года, который Тарковский снял, когда ему было всего 33 года. 19 января в 22:40 на ETV+ будет также показан документальный фильм "Тарковский. Эстонский сюжет" снятый Эллой Аграновской и Николаем Шарубиным в 2015 году. 12 января в 20:50 покажут "Иваново детство", 19 января в 20:55 – "Зеркало", 26 января в 20:55 – "Сталкер", 2 февраля в 20:55 – "Солярис", 9 февраля в 20:55 – Жертвоприношение". После выхода в эфир все кинофильмы можно будет посмотреть на сайте etvpluss.ee.