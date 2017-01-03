Среда, 4. Январь 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Китаец устроил резню в детсаду

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

Полиция КНР задержала мужчину, который устроил резню в детсаду. В итоге пострадали более десяти малышей, передает NEWSru.

Преступление совершено в детском саду, расположенном в городе Пинсян Гуанси-Чжуанского автономного района КНР, передает CNN со ссылкой на китайские государственные средства массовой информации.

Примерно в 15:30 в дошкольное заведение пробрался 41-летний мужчина, вооруженный ножом.

Злоумышленнику удалось вскарабкаться по стене здания и проникнуть внутрь. Затем он причинил ранения 11 малолетним воспитанникам, передает РИА «Новости».

По предварительным данным, до пяти детей получили тяжелые ранения. Пострадавших доставили в больницу. В настоящий момент их жизни вне опасности.

Мотивы нападавшего неизвестны.

Добавим, похожий случай произошел в том же Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая в 2012 году. Тогда мужчина вломился в помещение одного из жилых домов, используемое в качестве детского сада, и напал на воспитанников. В тот момент в здании находились 16 детей. Все они получили ранения, причем трое пострадавших скончались. Для расправы преступник использовал тесак.

Прошлые нападения на детские сады в КНР

В 2010 году по Китаю прокатилась целая серия нападений на детские сады. 29 апреля в городе Тайсин провинции Цзяньсу 47-летний Сюй Юйюань ворвался в детский сад с ножом. 20-сантиметровым лезвием он нанес ранения 28 детям и трем взрослым. Пятеро детей были госпитализированы в крайне тяжелом состоянии. Большинству из пострадавших детей было четыре года - практически все они ходили в одну группу. Среди раненых оказались двое воспитателей и один охранник.

15 мая преступник был приговорен к смертной казни. Слушания по делу Сюй Юйюаня продолжались всего несколько часов. За судебным процессом наблюдали примерно 300 человек. Юйюань объяснил свой поступок тем, что был разозлен на общество, поскольку остался без работы и был обременен долгами.

30 мая 2010 года смертный приговор был приведен в исполнение.

30 апреля 2010 года пятеро детей пострадали в результате нападения на группу дошкольного образования в начальной школе города Вэйфан восточной провинции Шаньдун. Мужчина, вооруженный молотком, набросился на группу детей дошкольного возраста, а затем, схватив двоих малышей, облился бензином и поджег себя. Учителям удалось отбить детей из рук горящего маньяка.

Нападавший скончался на месте от полученных ранений. Пострадавшие дети были направлены в больницу.

12 мая произошла новая трагедия - в результате нападения на детский сад в городе Ханьчжун погибли девять человек, а 11 человек ранения. Около 8:00 мужчина ворвался на территорию детского сада и ножом для рубки продуктов убил семерых детей и двоих взрослых.

Убийцей оказался 48-летний крестьянин одной из пригородных деревень - после кровавой расправы он вернулся домой и покончил с собой.

Наконец, в августе 2010 года резня произошла в детском саду китайской провинции Шаньдун. Тогда погибли трое малышей и работник учреждения, а еще около 20 воспитанников и другой воспитатель получили ранения, причем двое детей были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Вскоре подозреваемый в нападении сдался полиции. Им оказался частный предприниматель Фан Цзянь Тан.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАдетидетский саджестокостькитай
limon.ee
krasotka.ee
Коммерческий текст
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
финансирование здравоохранения
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
15:07
Королева Швеции рассказала о привидениях во дворце
15:02
Картина дня: Lux Express нашел временное решение, задержаны две банды карманников
15:01
Китаец устроил резню в детсаду
14:57
На ETV+ покажут фильмы Андрея Тарковского
14:54
Туристы недоумевают: что это за сувениры продаются в Таллинне? (фотоновость)
14:51
Устюгов выиграл четвертую гонку «Тур де Ски» подряд
14:51
Латвийские родители-извращенцы осуждены за аморальное отношение к детям
14:49
Завтра в Эстонии ударят морозы до -20 градусов
14:47
Моей подруге 60, но на лице ни одной морщинки: читайте ее рецепт красоты
14:46
От Москвы до Владивостока: десять самых необычных квартир в России ищут новых хозяев
14:46
Эстонские воры и в Финляндии под контролем нашей полиции
14:41
Названа самая безопасная авиакомпания 2016 года
14:40
Обязан ли работник проходить наркотест по требованию работодателя?
14:32
За новогодние праздники в Таллиннский приют попали 13 животных (1)
14:31
Эстонский домик из бетона стал лучшим на всемирном конкурсе
14:30
Подборка Limon.ee: вы только посмотрите, чем занимаются российские туристы в Таллинне! Они точно в сказку попали!
14:26
Вот как отличить хороший стиральный порошок от никудышного
14:21
Состояние бойца ММА Мирзаева ухудшилось
14:08
Пять лучших рецептов питательных масок для волос в домашних условиях
14:07
Петербуржцы расстроили Машу Распутину
Все новости
LimonЦеликом
Когда 16-летняя дочь Эрики Салумяэ начала рожать в Таиланде, родители ее мужа бегали по дому, как «безмозглые курицы»

Когда 16-летняя дочь Эрики Салумяэ начала рожать в Таиланде, родители ее мужа бегали по дому, как «безмозглые курицы»

Видео: эстонский астролог Эдда Пауксон советует запастись терпением

Видео: эстонский астролог Эдда Пауксон советует запастись терпением

Сын Никаса Сафронова попал в реанимацию

Сын Никаса Сафронова попал в реанимацию

15:07
Королева Швеции рассказала о привидениях во дворце
14:54
Туристы недоумевают: что это за сувениры продаются в Таллинне? (фотоновость)
14:30
Подборка Limon.ee: вы только посмотрите, чем занимаются российские туристы в Таллинне! Они точно в сказку попали!
14:07
Петербуржцы расстроили Машу Распутину
KrasotkaЦеликом
Десять секс-откровений, которые мужчины хотели бы, чтобы женщины знали

Десять секс-откровений, которые мужчины хотели бы, чтобы женщины знали

Почему мужчины любят стерв

Почему мужчины любят стерв

Вот как отличить хороший стиральный порошок от никудышного

Вот как отличить хороший стиральный порошок от никудышного

14:47
Моей подруге 60, но на лице ни одной морщинки: читайте ее рецепт красоты
14:08
Пять лучших рецептов питательных масок для волос в домашних условиях
13:49
Десять советов, как сварить вкусный кофе
12:38
Угадайте возраст актрисы и выиграйте билеты в кино!
СпортЦеликом
Эстонскую спортсменку Грете Шадейко и ее бойфренда обокрали в США

Эстонскую спортсменку Грете Шадейко и ее бойфренда обокрали в США (2)

Cмотрите матч в записи:

Cмотрите матч в записи: "Пярну" обыграл "Маарду" (1)

В Кремле осудили нападение на дочь Емельяненко, но призвали избегать ассоциаций

В Кремле осудили нападение на дочь Емельяненко, но призвали избегать ассоциаций

12. окт
В Москве избили дочь Федора Емельяненко после его ссоры с Кадыровым (11)
ВпрокЦеликом
Statoil уклоняется от ответственности за сломанное боковое зеркало?

Statoil уклоняется от ответственности за сломанное боковое зеркало? (3)

Производитель зубной щетки за 179 евро о неудачном тесте: вы просто не умеете ей пользоваться

Производитель зубной щетки за 179 евро о неудачном тесте: вы просто не умеете ей пользоваться

Новое пособие в 100 евро для матерей-одиночек: узнайте, как его получить

Новое пособие в 100 евро для матерей-одиночек: узнайте, как его получить

3. янв
Видео-предупреждение: незакрепленный комод привел к несчастному случаю
Погода
Завтра в Эстонии ударят морозы до -20 градусов

Завтра в Эстонии ударят морозы до -20 градусов

За новогодние праздники в Таллиннский приют попали 13 животных

За новогодние праздники в Таллиннский приют попали 13 животных (1)

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Эстонские воры и в Финляндии под контролем нашей полиции

Эстонские воры и в Финляндии под контролем нашей полиции

Полиция задержала в Таллинне две банды карманников

Полиция задержала в Таллинне две банды карманников

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (7)

Таллинн
Задолжавшего за аренду художника Неэме Лалля выставляют на улицу

Задолжавшего за аренду художника Неэме Лалля выставляют на улицу

Из-за снегопада в Рижском аэропорту отменены рейсы из Таллинна

Из-за снегопада в Рижском аэропорту отменены рейсы из Таллинна

Культура
На ETV+ покажут фильмы Андрея Тарковского

На ETV+ покажут фильмы Андрея Тарковского

Российский театр превозносит эстонского актера до небес

Российский театр превозносит эстонского актера до небес

Самые читаемые
Владимир Путин и Тоомас Хендрик Ильвес наконец-то встретились(3)
Полиция задержала в Таллинне две банды карманников
В интернет попало видео, где ворона ворует паспорт у гражданина Эстонии
Максим Волков: действия российских властей в отношении Lux Express – это форс-мажор(4)
В человеческом организме открыли новый орган
Топ комментариев
Путин удивил реакцией на высылку 35 российских дипломатов из США(83)
Новогоднее обращение президента Эстонии Керсти Кальюлайд(40)
В Эстонии обсудят переход на платное здравоохранение(34)
Представитель конгресса США заявил о готовности ввести новые санкции против России(27)
Российские пограничники не пропускают через границу автобусы Lux Express(18)
Bалюта
USD
0,963 EUR
GBP
1,183 EUR
SEK
0,105 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 03.01.2017
Все валюты
Архив
розыгрыш
календарь
студия rus.postimees.ee
"на острие"
уличный опрос
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees