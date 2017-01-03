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Стюардессу, которая вела популярный блог, поймали на публикации поддельных фотографий из путешествий

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Тайская стюардесса Луктарн Тича, которая вела популярный блог в Instagram с более чем 150 тысячами подписчиков, удалила свой аккаунт после того, как выяснилось, что многие из опубликованных ею фотографий были созданы с помощью фотошопа, пишет Bored Panda.

В течение долгого времени Тича делилась с подписчиками снимками, которые выдавала за сделанные во время путешествий по всему миру: среди прочих на ее странице можно было найти фотографии, где она позирует на фоне пейзажей Финляндии, США, Канады и других стран.

В декабре 2016-го интернет-пользователи стали обращать внимание на то, что на многих из этих снимков были видны очевидные признаки ретуши, и начали искать оригинальные фотографии пейзажей, которые использовала девушка. Люди начали публиковать фотографии в комментариях к ее ее записям.

Сперва Тича просто удаляла снимки, которые вызывали возмущения подписчиков, но через некоторое время решила полностью удалить свой аккаунт.

Фотографии девушки можно посмотреть здесь.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАinstagramстюардесса
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