Это общая Рождественская елка для воскресных школ всех приходов города Таллинна и Маарду. Гостей ждет концерт с рождественскими детскими песнопениями, постановками и стихами от каждого прихода. После концерта Дедушка Мороз пригласит всех зрителей и артистов в веселый хоровод, чтобы найти для детей вкусные подарки под елочкой.

В каждом приходе к празднику активные прихожане собирали книги, которые уже не читают у них в семье, но они могут понравиться другим детям. Перед праздником и после него каждый ребенок сам сможет найти себе книгу по душе.

Организатор мероприятия - Эстонская Православная Церковь Московского Патриархата. На Рождественском празднике планирует лично присутствовать Митрополит Корнилий.

Все билеты на елку распространяются бесплатно. Ответственный за проведение общеприходской рождественской елки прот. Олег Врона.